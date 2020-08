Al Casinò di Sanremo lo spettacolo Music and Light Show

Music and Light Show il 14 agosto alle 22.30 irradierà il suo messaggio luminoso dall’edificio del Casinò verso la città e il cielo.

Arazzi e fasci di luce accompagnati da musica d’autore come giochi pirotecnici al Casinò di Sanremo

“Luce e musica come giochi pirotecnici, per festeggiare il Ferragosto e la solennità dell’Assunta, momento di coesione e di attrazione turistica”- Sottolinea il Presidente del Casinò Avv. Adriano Battistotti- “Anche in questa estate 2020, del tutto particolare, abbiamo voluto creare un momento dedicato alla città proprio alle 22.30, l’orario tradizionale d’inizio dei Fuochi d’artificio: un evento che coinvolgerà tutta Sanremo, essendo visibile a distanza da tutta la città., permettendo a tutti di vivere in sicurezza la tradizione dei Fuochi dell’Assunta, con l’augurio di un felice e fortunato Ferragosto.”

Questo il programma che renderà ancora più esclusiva ed allegra una serata al Casinò per turisti e residenti nel mese delle vacanze.

Il 14 agosto dalle ore 22,30 la facciata del Casinò si trasformerà in un palcoscenico di colori dove Music and Light Show aprirà i festeggiamenti della notte di Mezza Estate.

Il 14 e il 15 agosto il Corpo di ballo “Gran Casino’ Sanremo” trascinerà il pubblico del Roof Garden in un coinvolgente Can Can Paris che sprigionerà la più sfrenata allegria sulle note e sullo spirito del mitico Moulin Rouge. Un’invasione di ballerine, splendide ragazze, che valorizzano i costumi da avanspettacolo per rivivere le celebri atmosfere dei cabaret e del Can Can parigino.

Lunedì 17 agosto “A Cena con l’Opera” propone musica d’autore nell’intensa espressione vocale del tenore Gaetano Labalestra, interprete possente e apprezzato che tradurrà il pathos di alcuni brani più famosi ed amati del repertorio operistico mondiale. A cena con l’Opera ritornerà sabato 12 settembre sempre con l’esclusiva partecipazione del tenore Gaetano Labalestra.

Tutti i venerdì e sabato del mese di agosto dalle ore 19.00 alle ore 20.00 si svolge l’Open Beverage nei bar di sala Slot e sala Privata a cura di Cuvage

Il corpo di ballo Gran Casinò Sanremo” è composto da 7 ragazze e 2 ragazzi, con costumi originali che rispettano la grande tradizione tipica della rassegna parigina. Le ragazze indossano vestiti piumati di colore blu elettrico, parrucche rosse e blu e mascherine scintillanti che affascinano il pubblico.

Lo spettacolo è prodotto dalla The Best Organization, Coreografe Angie Lanotte e Manuela Stravaglieri. Presenta Alex Intermite.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 0184 595266.