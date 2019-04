SAVONA. 18 APR. Campionati Internazionali d’ Italia per Master sempre più azzurri ad Alassio dove le racchette italiane hanno conquistato ben quattro dei sei titoli assegnati fra ieri ed oggi.

Il primo titolo è arrivato dalla finale del doppio femminile S40 dove Veronica Paganini, in coppia con la tedesca Stefanie Kolar ha battuto la coppia interamente italiana formata da Giorgia Alessi ed Elisabetta Marino per 6-2; 6-3.

Altra vittoria nel doppio maschile S70, il duo composto dallo spagnolo Velasco Ramirez e dall’ italiano Giantullio Cornalba che hanno avuto la meglio sulla coppia tutta italiana formata da Gino Cerri e Giuseppe Marcora per 6-4; 6-1.

Il terzo successo azzurro è giunto dal singolare femminile S50 dove alla fine del Round Robin Event si è imposta Simona Isidori, che ha vinto tutti e quattro gli incontri disputati.

Il quarto titolo per i colori italiani è arrivato dal doppio misto S45 dove Marco Filippeschi, accoppiato con la tedesca Stefanie Vossgaetter, ha battuto in finale per 6-4; 6-0 il duo formato dall’ italiana Monica Gamberini dal tedesco Tassilo Haun.

Anche gli altri due titoli sono stati conquistati da coppie formate da giocatori di diverse nazionalità. Nella categoria S35 vittoria per Sebastian Metzger (Germania) e Kasper Warning ( Danimarca) che hanno vinto i loro incontri del Round Robin. Infine nel doppio S65 vittoria per 6-1; 6-3, per Andrew Rae (Australia) e Bruno Renoult (Francia) che in finale hanno avuto la meglio sulla coppia formata Peter Heller (Svizzera) e Stephen Temple(Nuova Zelanda).

“Questa edizione degli Internazionali d’ Italia – commenta Jhon Skordis, portavoce dell’ organizzazione- ci sta dando grandissime soddisfazioni: le sfide sono entusiasmanti e si svolgono nel modo migliore, sono seguite da un pubblico attento e caloroso. L’ evento è seguito con interesse dai media e tutto questo sta contribuendo affinchè si realizzi una edizione davvero speciale degli Internazionali d’ Italia proprio per festeggiare degnamente i 50 anni di questo importante evento”.

