Brignole fuori controllo? Agenti Polizia locale feriti da minori stranieri

Due agenti della Polizia locale di Genova ieri sono stati aggrediti e feriti da due minorenni stranieri non accompagnati, poi arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, uno dei giovani è stato ricoverato all’ospedale Galliera per un malore.

Il violento episodio è avvenuto in pieno giorno davanti ai mercatini di Natale vicino ai giardini della stazione di Brignole, zona ormai fuori controllo per la presenza di malviventi.

Gli agenti, nel corso di un controllo in via Cadorna, hanno fermato i due minori stranieri non accompagnati.

Gli adolescenti li hanno aggrediti. Successivamente sono arrivati i rinforzi dei colleghi e i sanitari del 118, che sono intervenuti davanti alla folla impaurita.

Nel frattempo uno dei minori stranieri ha avuto un malore ed è stato portato in codice giallo in ospedale.

Alla fine, i minori stranieri sono stati arrestati per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.