Comizio Usa, Trump: migranti illegali avvelenano sangue americani

Il candidato presidente Usa favorito per le elezioni 2024, Donald Trump, oggi ha affrontato il tema dell’invasione dei migranti illegali, rivendicando più controlli e il prolungamento del muro di difesa al confine col Messico, durante un comizio in New Hampshire.

L’ex presidente Usa, che è in campagna elettorale, ha parlato alla “pancia” del popolo Usa spiegando che le persone che attraversano il confine illegalmente “avvelenano il sangue degli americani”.

Inoltre, ha attaccato il “dem” e attuale presidente Usa Joe Biden spiegando che è “una minaccia per il Paese ed è un corrotto. Lo schiacceremo alle prossime elezioni di novembre 2024”.

Trump non è certo nuovo a queste dure recriminatorie contro l’immigrazione selvaggia, visto e considerato che l’argomento è stato uno dei suoi cavalli di battaglia vincenti nelle elezioni del 2016.

“Stanno avvelenando il sangue del nostro Paese. Stanno arrivando nel nostro Paese, dall’Africa, dall’Asia, da tutto il mondo” ha attaccato il “tycoon” ribadendo che se tornerà alla Casa Bianca inasprirà le leggi sull’immigrazione del suo primo mandato.

In sintesi, oltre al muro, c’è il piano di realizzare dei campi di raccolta negli Usa dove rinchiudere i migranti illegali in attesa di rimpatrio forzato, sulla falsariga di quanto avviene, ad esempio, in Australia.

Secondo alcuni recenti sondaggi, se si votasse oggi Trump otterrebbe il 47% dei voti, mentre Biden soltanto il 43%.