Afghanistan: arrivano altri 190 profughi a Sanremo

La visita del sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè (FI) alla Base Logistico Addestrativa di Sanremo

Venerdì 3 settembre arriveranno alla base logistica militare di via Lamarmora a Sanremo altri 190 profughi afghani. La conferma arriva dal presidente della Croce Rossa di Sanremo Ettore Guazzoni.

Alla base militare è rimasta una sola famiglia di cinque persone, tutt’ora in quarantena in quanto una bimba di due anni è positiva al Covid-19.

Per accogliere altri afghani, i volontari della Croce Rossa stanno sanificando l’intera struttura.

Questa mattina 110 profughi dei 206 arrivati lo scorso 23 agosto hanno lasciato la città con autobus diretti in strutture di accoglienza in Veneto.

Gli altri sono stati accolti in centri delle 4 province liguri.

Proprio, oggi, giovedì 2 settembre, il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè (FI) ha fatto visita alla Base Logistico Addestrativa di Sanremo. Il sottosegretario ha dichiarato: “Voi svolgete un compito fondamentale con lo stesso impegno, con la stessa straordinarietà, con la stessa efficienza di quanto fatto in Afghanistan dalle Forze Armate italiane. Siete in altre parole la naturale prosecuzione di un lavoro che rappresenta un’eccellenza non solo e non soltanto da un punto di vista militare e operativo ma anche da un punto di vista umano”.