Affollamento a Genova nella zona Manzoni – Martinez? | Fotogallery

Ci è giunta la segnalazione che questa mattina nella zona di piazza Manzoni – Giusti – Martinez, nel quartiere di Genova San Fruttuoso, ci fosse un notevole andirivieni di persone per lo più anziani in coda al panificio o ai frutta verdura.

Nella zona che è abbastanza ampia, ci sono due farmacie, tre esercizi che vendono frutta e verdura, quattro / cinque panifici, un’edicola, pardon due se s’include quella di piazza Martinez, due tabacchini e tre supermercati, due dei quali hanno perennemente la coda.

Da tenere presente che si tratta di una zona ad alta densità di popolazione.

Per questo abbiamo verificato e scattato qualche foto, anche nel pomeriggio e ve le proponiamo. E sta così ai lettori giudicare.

Sicuramente gli anziani ci sono anche seduti sulle panchine, le code pure. In più è presente qualche mamma con i bambini, un po’ di persone che portano a passeggio il cane ‘che soffre di prostata’, però non abbiamo trovato una quantità di persone eccezionalmente superiore a quella dei giorni scorsi.

Da tenere presente anche come i panifici al pomeriggio restino chiusi.

La regola in ogni caso è sempre la stessa: “Restiamo a casa”. Ricordiamoci sempre, che è necessario rispettare il decreto che prevede di restare dentro le proprie abitazioni e di uscire solo per reali esigenze o solo in casi eccezionali e non per prendere l’etto di focaccia da portare a casa. L.B. (le foto di LN: sono state fatte in orari compresi tra le 11 e le 16)

