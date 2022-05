Adriatico e Oltrepò: luci ed ombre per la New Racing for Genova

Ritiri per Matteo Ceriali e Francesco Perugia, ok Buscone junior

Più ombre che luci nel fine settimana agonistico della scuderia New Racing for Genova, impegnata, con due vetture in entrambe le gare, sia al 29° Rally Adriatico che all’inedito Rally Valli Oltrepò.

Rally Adriatico – Valida quale seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) oltre che quale secondo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, la gara marchigiana ha detto male a Matteo Ceriali e Luca Ferraris ed alla loro Renault Clio Rally5. I portacolori della scuderia New Racing for Genova in seno al “tricolore” Junior, infatti, sono stati costretti al ritiro per un’uscita di strada nella quarta prova speciale quando occupavano la seconda posizione tra i partecipanti alla serie.

Buona prestazione, invece, per l’altra coppia della New Racing for Genova in gara, quella formata da Paolo Buscone e Mattia Bartolucci (Peugeot 208 Rally 4). Al suo secondo impegno rallystico assoluto, oltre che al debutto sugli sterrati, il giovane “figlio d’arte” ha chiuso la gara al trentottesimo posto assoluto ed al quinto di classe.

Rally Valli Oltrepò – Poca sorte per la Skoda Fabia del rientrante (dopo oltre cinque anni d’inattività) Giorgio Buscone e Martina Bertelegni. La coppia della New Racing for Genova ha chiuso l’impegno in quattordicesima posizione assoluta, rallentata sia dalla “ruggine” del pilota che da una foratura che gli è costata oltre 2 minuti di ritardo.

Sorte avversa, invece, per l’altra vettura della New Racing for Genova in lizza, la Peugeot 208 R2B del debuttante “figlio d’arte” Francesco Perugia e di Marta De Paoli. Dopo un avvio promettente, la coppia è stata costretta al ritiro nel corso della terza prova speciale per un’uscita di strada, in un tratto in cui il fondo stradale non era ottimale.

