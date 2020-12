Adeguamento antisismico, scuole di Solva e Moglio

Giannotta e Macheda, stiamo portando avanti gli interventi strutturali su tutti gli edifici scolastici della città, in arrivo 125mila euro per la progettazione

Ottima notizia al rientro del Sindaco Melgrati. Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica ottengono il 100% dei contributi richiesti per per la progettazione dell’adeguamento antisismico delle scuole pubbliche delle Frazioni alassine di Moglio e Solva.

“La legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020″ – spiega Franca Giannotta, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio -disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali. In questo contesto avevamo avanzato richiesta per quanto attiene le strutture scolastiche delle frazioni di Moglio e Solva per un valore complessivo di 125mila euro. Di questi giorni la conferma che la nostra istanza è stata accettata e finanziata totalmente”.

“Il finanziamento della graduatoria dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350 (come il nostro caso) beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2021” si legge sulla nota del Ministero

“Ora – aggiunge Fabio Macheda Assessore all’Edilizia Scolastica e alle Frazioni del Comune di Alassio – dobbiamo procedere all’assegnazione dell’incarico di progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del successivo provvedimento di erogazione del contributo, che sarà adottato entro il 28 febbraio 2021.​ Si tratta di un’ottima notizia che segue quella già annunciata rispetto al progetto di efficientamento energetico dei due plessi scolastici. Quello che l’Amministrazione Melgrati ter sta portando avanti è infatti un piano di intervento strutturale su tutti gli edifici scolastici della città per garantirne non solo la sicurezza, ma anche la fruibilità e il decoro”.