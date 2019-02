Addio a Mark Hollis, leader dei Talk Talk

Il leader della band inglese dei Talk Talk, Mark Hollis, non c’è più. Hollis è deceduto all’età di 64 anni.

La band inglese divenne celebre a metà degli anni ’80 con successi come “Such A Shame” e “It’s My Life”.

Il cantante si era ritirato dal mondo dalla musica da oltre vent’anni.

La notizia della sua morte è stata confermata ufficialmente in un post da Paul Webb, che dei Talk Talk fu il bassista. “Era un genio – ha scritto – E’ stato un onore essere in una band con lui”.

I Talk Talk, in poco meno di 10 anni di carriera erano usciti con cinque album attraversando diversi generi musicali passando dal synth-pop al jazz sperimentale e alla musica ambient dove, proprio la voce di Hollis, era stata il comune denominatore.

il loro album più venduto fu “The Colour Of Spring”, sulla scia del singolo “Life It’s What You Make It“.