Addio a Ferruccio Incerti ex capitano dello Spezia Calcio

E’ mancato all’età di 89 anni Ferruccio Incerti, uno dei calciatori che hanno fatto la storia dello Spezia Calcio.

Nato spezzino, il 25 novembre del 1934, ai tempi era il figlio dei custodi del Picco e fratello del portiere della formazione dei Vigili del Fuoco che ha conquistato lo scudetto di guerra del 1944.

Incerti ha indossato la maglia aquilotta dal 1952 al 1965, per un totale di 180 presenze e 20 gol.

Per diverso tempo fu anche capitano della squadra.

Visse una promozione in Serie C, una in Quarta Serie e la conquista della Coppa Mattei nella stagione ’57/ ’58.

Il cordoglio del Club aquilotto

“Spezia Calcio – si legge in una nota – esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Ferruccio Incerti, ex calciatore e capitano aquilotto.

Spezzino di nascita, nonchè figlio degli allora custodi dello stadio ‘Alberto Picco’, ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia del Club attraverso due decenni, indossando la maglia bianca per la prima volta nel campionato ’52/’53 e per l’ultima nella stagione ’64/’65, per un totale di 180 presenze e 20 reti.

Classe ’34, nel suo palmares da ricordare una promozione in Serie C, una in Quarta Serie e la conquista della Coppa Mattei nella stagione ’57/’58.

Alla famiglia Incerti, il pensiero e l’abbraccio di tutto il Club.”

Cordoglio anche da parte del Comando provinciale del Vigili del Fuoco della Spezia.