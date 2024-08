Ad Ortovero i funerali della professoressa Teresa Ficcarelli

Ortovero. Si sono svolte ad Ortovero nella chiesa parrocchiale di San Silvestro le esequie della professoressa Teresa Ficcarelli. Alla cerimonia, che è stata officiata da Don Luigi Lauro, presenti tanti delegati e dirigenti del mondo del volontariato, della scuola e delle associazioni che sono stati colpiti da questo grave lutto. La dottoressa Ficcarelli, che aveva 82 anni e che da tempo era malata, era vedova di Geddo Nucci, storico primario di anestesia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La professoressa era stata una valida insegnante di Chimica all’Itis di Campochiesa. Una volta in pensione si era dedicata con grande passione al volontariato ed era entrata nel direttivo dell’Unitre di Albenga assumendo poi, per ben 15 anni, la carica di tesoriera dell’Università Comprensoriale Ingauna. Molto conosciuta e stimata aveva anche ricoperto importanti incarichi nello Zonta Club Alassio-Albenga (anche qui ricoprendo il ruolo di tesoriera), nella Fidapa e nella Accademia Italiana della Cucina.. “Siamo addolorati per questa grande perdita- commenta con amarezza Gustavo Ravera presidente Emerito dell’ U.C.I. – Teresa era una colonna dell’Unitre una cara socia ed amica. Con lei nel direttivo dell’Unitre abbiamo condiviso tanti anni di impegno e passione. Era una donna eccezionale. La professoressa Ficcarelli è stata una figura importante non solo dal punto di vista educativo nel mondo della scuola, ma anche in quello della nostra università dove si è sempre distinta per acume ed equilibrio e dove ha trasmesso con generosità anche ai non più giovani il suo entusiasmo”. A ricordarla con commozione è stato anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Ho espresso alla famiglia il mio cordoglio per la scomparsa di Teresa Ficcarelli ed ho porto le più sentite condoglianze. Teresa apparteneva ad una generazione di insegnanti che verrà sempre ricordata. Con la sua passione ha reso facile la chimica per intere generazioni di ragazzi. La ricordo con affetto. Le nostre famiglie sono sempre state legate da una profonda amicizia, mi stringo intorno a tutti i famigliari in questo momento così straziante”. Alla fine della cerimonia la salma è stata trasportata in processione nel vicino Cimitero e tumulata nella tomba di famiglia. La nostra redazione si unisce al dolore dei figli Dino ed Alessandro, delle nuore Erika e Laura, dei nipoti Edoardo, Filippo, Riccardo, Gregorio, Armando, di Ornella che l’ha seguita con amore, dei parenti ed amici per la perdita di una così cara persona.

Claudio Almanzi