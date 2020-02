Ad “N 2 O” “Spirit of Nerina” e “Mediterranea” l’ Invernale del Ponente

GENOVA. 19 FEBBR. La trentesima edizione del Campionato Invernale del Ponente si è conclusa con la vittoria di “N20” (di Emanuele Chiabrera, in ORC), di “Spirit of Nerina” (di Paolo Sena in IRC) e di “Mediterranea “ (di Marco Pierucci in Gran Crociera).

Il Campionato, organizzato dal Comitato formato da LNI Genova Sestri Ponente, LNI Savona, Club Nautico Celle e Varazze Club Nautico, ed ospitato dal Marina di Varazze, è stato suddiviso in due fasi, quella autunnale, denominata 44Autumn e quella invernale, 44Winter.

In ORC “N2O”, il Dufour 36 di Emanuele Chiabrera, Y.C. Sanremo, ha preceduto “Spirit of Nerina” di Paolo Sena, Varazze Club Nautico e “Controcorrente” di Luigi Buzzi, C.N.Celle. Nelle tre categorie successo rispettivamente nella 0-2, di “Vitamina”, il Dehler 39 SQ di Angelo Zelano, Y.C. Savona, di “N2O” nella 3 e nella 4-5 di “Escape” di Tommaso Bisazza ed Enzo Motta, Y.C. Savona. Negli IRC dietro a Spirit of Nerina sono finiti “Controcorrente” e “Just a Joke”, l’A35 di Dino Tosi e Guido Arnone, della LNI Genova Sestri.

Fra i Gran Crociera Campione Invernale del Ponente si è laureata Mediterranea, l’X-362 di Marco Pierucci, C.V.Canottieri Domaso, seguita da Parthenope, di Vincenzo Pallonetto LNI Varazze e da “Bilbo” di Mario Scolari. La cerimonia di premiazione si è svolta davanti alla sede del Varazze Club Nautico, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Varazze, professoressa Mariangela Calcagno in un clima festoso accompagnato dal rinfresco offerto dal Bar Boma. Un ringraziamento alla Marina ed al Comune di Varazze per aver supportato l’organizzazione della regata ed ai partners tecnici Rolecha e Grecale Viaggi e Vacanze.

Queste le classifiche finali.

ORC: 1) “N2O” (Emanuele Chiabrera, Y.C. Sanremo), 13; 2)

“Spirit of Nerina” (Paolo Sena, Varazze Club Nautico), 16; 3) “Controcorrente” (Luigi Buzzi, C.N.Celle), 21; 4) “Rewind” (Fabio Caroli, yc Savona), 21; 5) “Just a Joke” (Dino Tosi e Guido Arnone, LNI Genova Sestri), 34.

ORC 0-2: 1)“Vitamina” (Angelo Zelano, Y.C. Savona),7; 2) “Horatio Casaprogettata.It” (Massimiliano Rizzo, Marvelia 1334), 14, 5; 3) “Roby e 14”(Massimo Schieroni,YC Savona), 23,5.

ORC 3: 1) “N2O” (Emanuele Chiabrera, Y.C. Sanremo), 12; 2) “Spirit of Nerina” (Paolo Sena, Varazze Club Nautico), 14; 3) “Rewind” (Fabio Caroli, YC Savona), 18.

ORC 4-5: 1) “Escape”( Tommaso Bisazza ed Enzo Motta, Y.C. Savona), 9; 2) “Clany the Witch” (Paolo Simonetti, CV Torreguaceto), 19; 3) “X-Small” (Nicola Serafino. Il Pontile), 20.

IRC: 1) Spirit of Nerina, 12; 2) Controcorrente,15; 3) Just a Joke, 19; 4) Horatio Casaprogettata.It; 5) Roby e 14.

IRC 0-2: 1) “Horatio Casaprogettata.It” (Massimiliano Rizzo, Marvelia 1334),9; 2) Roby e 14; 3) “Mamastè” (Stefano Caironi, CN Foce Magra), 18.

IRC 3-5: 1) Spirit of Nerina, 11; 2) Controcorrente, 13; 3) Just a Joke, 17.

Gran Crociera: 1) Mediterranea (Marco Pierucci, C.V.Canottieri Domaso), 9; 2) Parthenope (Vincenzo Pallonetto LNI Varazze), 16; 3) “Bilbo” (Mario Scolari,Varazze Club Nautico),18; 4) “Bludimare” (Eugenio Bonioli, YC Italiano), 22; 5)”Angelica” (Vittorio Giardini, Varazze Club Nautico), 22.

Gr. Cr. 0-2: 1) Porthos (Havana Vela, Y.C. Rep. Marinara di Pisa), 8; 2) “Fiore Blu” (Alfonso Sicignano, Varazze Club Nautico), 9; 3)”Elefra” (Giacomo Burro), 15.

Gr.Cr. 3: 1)Mediterranea, 6; 2) Bludimare,11; 3) “Blue Witch” (Carlo Roso, Lega Navale Italiana di Savona), 19.

Gr.Cr. 4-5: 1) Parthenope, 8; 2) Angelica, 11; 3) Bilbo,11.

CLAUDIO ALMANZI