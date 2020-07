Ad Imperia Jens Rathsack domina la Dragon Summer Cup

IMPERIA. 13 LUG. Il fortissimo velista monegasco Jens Rathsack, ex campione del mondo di classe, ha dominato la Dragon Summer Cup 2020 svoltasi al largo di Imperia nel fine settimana.

Ad organizzare l’evento in maniera impeccabile, malgrado le difficoltà legate al distanziamento ed alle prescrizioni anti Covid 19, è stato lo Yacht Club Imperia, con la collaborazione della locale Lega Navale Italiana. Nelle tre giornate di gara sono state disputate ben sette prove, in svariate condizioni, dal vento leggero dell’inizio della manifestazione, al levante sostenuto delle ultime prove. La ripresa delle regate, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, è stata un vero successo: alla fine erano soddisfatti tutti, non solo i concorrenti e gli organizzatori.

L’ esperto velista vincitore, Jens Rathsack, che è stato coadiuvato da Davide Bortoletto e Davide Leardini, con sei primi posti su sette prove ha dominato la flotta in gara e si è preso anche il lusso di scartare, per il computo della classifica finale, un bel terzo posto. Rathsack è un velista di fama internazionale, già campione del mondo, è l’ attuale presidente dell’IDA, l’Associazione Internazionale Dragone.

Al secondo posto di questa gara di riapertura della stagione agonistica ligure 2020 ha chiuso l’ imperiese Mario Quaranta (YC Imperia), con al timone Elena Oddone ed alle manovre Andrea Quaranta e Fabio Pozzoli. Quella di Quaranta è stata l’ unica barca che sia riuscita a strappare un primo posto all’ aggueritissmo Jens Rathsack.

Al terzo posto si è classificato il veterano della classe Alberto Marconi (YC Italiano), con Luca Agrati e Alberto Corneli.

Da segnalare anche la bella prestazione di Gianni Stracquadaneo (con Alessandro Oddone, Luca Strafforello e Giulio Riano) che era all’ esordio in questa classe velica, e che è riuscito nell’impresa di chiudere al quarto posto.

Il Dragone, che in passato é stata per sette edizioni classe olimpica (dal 1948 al 1972) è una imbarcazione nata nel lontano 1936. Lo scafo presenta come caratteristiche una lunghezza di 8 metri e 90, un dislocamento di 1700 Kg ed imbarca solitamente un equipaggio composto da tre persone.

PAOLO ALMANZI