Ad Andora vince Miss K Checkmate di Marco Babando

SAVONA. 26 LUG. Quattordici prestigiose imbarcazioni hanno dato vita ad una spettacolare edizione della Gallinarax2xtutti. Ad aggiudicarsi il successo è stata “ Miss K Checkmate”, con al timone l’armatore Marco Babando, che ha preceduto Raimondo, Pirola, Botto e De Vincenti.

La classica, organizzata dal Circolo Nautico Andora, valida anche quale Memorial Rudy Barra, ha visto la presenza di equipaggi provenienti da tutta la Riviera ligure e dalla Francia.

Al via la gara è stata caratterizzata da vento di greco-levante con un’intensità di 20 nodi. La regata è stata molto veloce fino alle prime virate per doppiare Capo Mele. Dopo appena un’ ora si presentava al giro dell’ Isola Gallinara l’ imbarcazione “Miss K Checkmate”, con al timone l’armatore Marco Babando, seguito a breve distanza da altre cinque imbarcazioni: Coyote, Aglaia, White Ice, Magia e Grizzly Too.

Dopo circa due ore di regata il vento ruotava da scirocco e scemava fino a 5/6 nodi che non ha compromesso la regata per metà flotta mentre le barche più piccole hanno sofferto il calo di vento ed alcune hanno alla fine rinunciato a completare la prova. La vittoria, come detto, è andata sia in tempo reale, sia in compensato a “Miss K Checkmate” seguita da “Coyote”, “Aglaia”, “Atlantis”, “White Ice” e “Magia”.“Grizzly Too” (Arturo Mazzanti) si è invece classificata prima ed unica arrivata per la categoria “x2”.

Queste le classifiche.

Gallinara per tutti: 1) “Miss K Checkmate” (Marco Babando); 2) “Coyote”(Francia, Tonino Raimondo); 3) “Aglaia” (Gianluca Pirola); 4) “Atlantis” (Alessandro Botto); 5) “White Ice” (Emanuele De Vincenti); 6) “Magia (Gabrile Falciglia).

Yacht: 1) “Grizzly Too” (Arturo Mazzanti).

PAOLO ALMANZI