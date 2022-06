Ad Albissola Marina retrospettiva su Piero Simondo

Parte in data sabato 4 giugno alle ore 18, presso il Centro Esposizioni MuDA di Via dell’Oratorio 2, ad Albissola Marina, la mostra dal titolo “Piero Simondo. Laboratorio Situazione Esperimento”, promossa dal Comune di Albissola Marina e dall’Archivio Simondo, con il contributo fondamentale della Fondazione De Mari.

La mostra di Albissola, curata da Luca Bochicchio e Daniele Panucci, costituisce l’approdo ligure di questa prima retrospettiva antologica sull’artista, dopo il grande successo delle tappe piemontesi e liguri.

Nel suo complesso, questo ampio progetto espositivo ha avuto il significativo sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della Regione Piemonte e della Compagnia di San Paolo, nonché dei soci sostenitori dell’Associazione Archivio Simondo.

La mostra si snoda tra le sale espositive del Centro esposizioni del MuDA e di Casa Museo Jorn, che ospiteranno una accurata selezione di dipinti, monotipi, sculture e video che, attraverso la loro eterogeneità, scandiscono la produzione artistica dell’artista originario di Cosio di Arroscia.

Tra gli anni ’60 e ‘90 l’artista sperimenta diverse tecniche di generazione spontanea dell’immagine (tra cui ipo-pitture, nitroraschiati, decalcomanie, collage), che nella mostra albissolese trovano ampio spazio. Attraverso la mostra diffusa sarà infatti possibile conoscere meglio l’originale ricerca artistica di Simondo, figura che ebbe un’importanza notevole per lo sviluppo delle relazioni artistiche, intellettuali e culturali internazionali nella città di Torino e nel territorio cuneese e savonese.

In particolare, la Casa Museo Jorn ospita due sezioni sperimentali: un allestimento nello studio di Jorn con alcune tra le più importanti opere di Simondo in dialogo tra loro e con il suggestivo spazio; mentre nella casa, le opere realizzate da Jorn con i bambini, nell’ambito del secondo esperimento del Movimento Internazionale per un Bauhaus Immaginista del 1955, entrano in relazione con le opere realizzate dai bambini allievi di Franco Brunetta. Brunetta (curatore di questa specifica sezione), fondatore de “La Bottega delle Nuove Forme” (San Maurizio Canavese), maestro di scuola e soprattutto allievo e amico di Simondo, insieme ai bambini “bottegai” ha portato avanti i laboratori sperimentali di Simondo, proseguendone e sviluppandone i principi. La mostra sarà visitabile dal 4 giugno al 4 settembre 2022, con ingresso gratuito. Roberto Polleri

Prenotazione di visite guidate e laboratori didattici

amicidicasajorn@gmail.com

cell: 3331700316

MuDA Centro Esposizioni – Via dell’Oratorio 2

Orari di apertura: da martedì a domenica 10-12 / 17-19. Chiuso il lunedì

MuDA Casa Museo Jorn – Via D’Annunzio 6-8 (Loc. Bruciati)

Orari di apertura: martedì 9-12, giovedì 15-17, sabato e domenica 10-13 / 16-19 (fino alle 20 nei mesi di luglio e agosto)

Segreteria organizzativa:

Associazione Archivio Simondo

laboratoriosimondo@gmail.com

Ufficio Cultura – Comune di Albissola Marina

nicoletta.veppo@comune.albissolamarina.sv.it