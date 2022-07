Ad Albissola Marina in scena L’Amore è un atti(m/c)o. La commedia musicale avrà luogo il 27 luglio alle 21:30 da Pozzo Garitta.

Commedia divertente e irriverente, sull’amore. Due donne, molto diverse tra loro per mentalità ed estrazione sociale, la vigilia di Ferragosto rimangono chiuse all’interno dell’ascensore del condominio dove abitano.

Non si conoscono se non solo di vista e, loro malgrado, sono costrette a trascorrere del tempo in quello spazio angusto e caldo, sperando che sia rimasto ancora qualcuno nel palazzo che vada loro in aiuto. Se non bastasse anche i cellulari non prendono…

Entrambe single, ma una per scelta mentre l’altra per volontà di altri, una manager di sé stessa, l’altra fortemente insicura e sempre agitata, hanno visioni opposte su tutto, anche sull’AMORE.

Due donne che cominceranno a conoscersi e a raccontarsi.

La Compagnia San Fruttuoso di Genova, nata nel 1992, è una compagnia di teatro dialettale molto conosciuta in Liguria dove ha conseguito importanti riconoscimenti.

“L’amore è un attico” è un testo in italiano proposto da Roberto CENTAZZO.

L’allestimento di questa commedia musicale ha permesso alla Compagnia di potersi confrontare con un nuovo genere, dandole al contempo la possibilità di proporsi ad una più ampia fascia di pubblico, certamente non solo ligure.