SAVONA. 19 MAG. Mauro Porro e la Ciclistica Ortovero sono i vincitori del quarto Memorial Walter Greco che si è svolto questa mattina su di un percorso di 51 chilometri, nell’entroterra ingauno con arrivo sulla salita della Croce di Tornassa, nel Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena.

La gara era dedicata a Walter Greco, mancato quattro anni or sono, che fu uno dei più attivi organizzatori e promotori del movimento ciclistico provinciale e regionale. Per oltre 40 anni si è prodigato infatti quale dirigente e presidente nell’ attività di tre società ciclistiche. Prima con la Dianese (con la quale per oltre 10 anni ha organizzato il Gran Premio di Diano Marina per professionisti), poi con il DLF (Dopolavoro Ferroviario) di Albenga, con il quale ottenne anche il titolo italiano di società ed infine con la Dianese-Garlenda (oggi UC Garlenda). Dirigente della Fci, a livello regionale e provinciale, fu per molti anni anche responsabile delle attività ciclo amatoriali della Fci ligure. Venne premiato dalla Fci e dal Coni con la stella al merito sportivo.

Tornando alla gara, che ha visto al via solo una quarantina di coraggiosi, a causa del maltempo,

Mauro Porro (Bicistore) ha preceduto il compagno di squadra Stefano Prandi e Denis Moraldo (CEI Imperia), mentre fra le società la squadra presieduta da Maurizio Tarello ha preceduto il Bicistore Carcare ed il sodalizio di casa (che ha organizzato in maniera impeccabile la manifestazione) il Dopolavoro Ferroviario di Albenga.

In campo femminile successo per Simona Massaro davanti a Barbara Ramorino e Camila Deveny.

Nelle varie categorie si sono imposti: Alessio Pirrone, Denis Moraldo, Mauro Porro, Luca Giovanni Caneva, Marco Romita e Simona Massaro.

Presenti alla premiazione il presidente della Fci Piero Zangani ed il delegato del Coni Stefano Mentil.

Queste le classifiche.

Assoluta: 1) Mauro Porro (Bicistore); 2) Stefano Prandi (id); 3) Denis Moraldo (CEI Imperia); 4) Alessio Sapone; 5) Daniele Briano.

Femm: 1) Simona Massaro (Bicistore); 2) Barbara Ramorino (id); 3) Camila Deveny (Ortovero); 4) Fenoggio (Ucla); 5) Buccheri (Albenga Bike); 6) Gollo (Dlf Albenga).

Fascia A: 1) Alessio Pirrone; 2) Mirco Canavaro (Imperia); 3) Christian Sassanelli (Ortovero).

Fascia B: 1) Denis Moraldo (Cei Imperia); 2) Andrea Redenti (Ucla Laigueglia); 3) Jacopo De Michelis (Cei Imperia).

Fascia C: 1) Mauro Porro (Bicistore); 2) Stefano Prandi(id); 3) Alessio Sapone (Finalborgo).

Fascia D: 1) Luca Giovanni Caneva (Sanremo Bici); 2) Luca Citro (Ortovero); 3) Paolo Forrisi (Albenga Bike).

Fascia E: 1) Marco Romita (Ortovero); 2) Gismondo Ammirati (UC Sanremo); 3) Riccardo Mondino (Ortovero).

Femm:1) Simona Massaro (Bicistore); 2) Barbara Ramorino (id); 3) Camila Deveny (Ortovero).

Società: 1) Ciclistica Ortovero, 567; 2) Bicistore Carcare, 321; 3) Dlf Albenga, 255; 4) Ucla Laigueglia, 240; 5) Carcare, 214; 6) Cei Imperia, 157; 7) Albenga Bike, 153; 8) Superba Genova, 135; 9) Ciclistica Ospedaletti, 112; 10)UC Sanremo e Sanremo Bici,107.

CLAUDIO ALMANZI