Ad Alassio un nuovo campetto multifunzionale

Alassio. La “Città del Muretto” si è dotata da ieri di un nuovo impianto sportivo. Si tratta di un campo polifunzionale che è ubicato accanto al Pala Ravizza. Alassio così si arricchisce di un nuovo preziosissimo spazio per la pratica di discipline come pallavolo, pallacanestro ed attività motorie.

“Abbiamo dovuto attendere – ci ha spiegato Roberta Zucchinetti, consigliera allo Sport del Comune di Alassio – ma c’è grande soddisfazione per come poco alla volta stia mutando il volto del nostro Palasport, sempre più adeguato allo straordinario tessuto sportivo della nostra città. Dopo la palestrina ora c’è anche uno splendido campetto esterno polifunzionale, mentre sono già progettati anche i lavori al tetto e alla pavimentazione del campo interno, quello sul quale potranno tornare ad allenarsi e ad esibirsi non solo le nostre squadre, ma anche le nazionali che, soprattutto in questi ultimi anni, abbiamo imparato ad amare ed applaudire”.

La nuova struttura rappresenta infatti una importante offerta sportiva per la cittadinanza ed i turisti.

“Nonostante qualche ritardo – spiega Igor Colombi, presidente della Gesco- dovuto allo stop forzato dell’attività durante l’emergenza sanitaria, abbiamo cercato di recuperare riaprendo il cantiere appena possibile e dando così corso al completamento dei lavori. Ora manca solo il permesso dei Vigili del

Fuoco di Genova per poter procedere alla copertura mediante il pallone pressostatico”.

Già da oggi la struttura è completamente attiva e fruibile dalle associazioni sportive.

“Si tratta di una struttura solo all’apparenza semplice – aggiunge l’ architetto Simona Ivaldi, che è anche membro del Cda Gesco- che ha invece richiesto l’ adeguamento del sottofondo, la stesura di una piattaforma in calcestruzzo fibro rinforzato e la rifinitura con tappetino multisport indoor e outdoor di Mapei”.

