Ad Alassio torna l’iniziativa Cantadoccia. 2\3\4 agosto nelle spiagge alassine per cantare e divertirsi rigorosamente…sotto la doccia.

Ad Alassio torna l’iniziativa Cantadoccia

Si chiama “Cantadoccia Alassio 2021” la manifestazione goliardica che torna sulle spiagge alassine.

I bagnini di Alassio ambasciatori di bontà e sorrisi.

Il programma è folle e coinvolgente e tutti possono partecipare.

Basta farsi trovare in una delle 127 spiagge alassine, lunedì 2 e martedì 3 agosto (mattina e pomeriggio);

oppure a Borghetto S.S. alla “playa bianca” mercoledì 4 agosto “edizione straordinaria”.

In premio per tutti i canterini un gustoso panettone estivo offerto da Galup 1922.

Dichiara Marco Dottore organizzatore dell’evento:

“Galup è un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo.

Siamo contenti che sia nostra partner in questo contest estivo dove tra divertimento e spensieratezza si gioca e si gode la magia dell’estate sotto il segno della musica e di un buon panettone Italiano”.

Protagonisti del programma saranno i turisti che canteranno “senza pensieri” rigorosamente sotto la doccia.

A consegnare i gustosi premi sarà “Babbo Natale”, alias Nello Simoncini in versione “baywatch”.

Lo staff animazione comprende anche:

Enzo Antinoro (uomo doccia con tanto di cisterna sulla schiena e look da super vigile dell’acqua)

due comici d’assalto, Roberto De Marchi e Federico Doc in versione “acchiappa talenti”

Ciliegina sulla torta un cameramen pronto a tutto per catturare tutti i momenti più esilaranti delle giornate

Per tutti coloro interessati a partecipare e che non potranno intervenire direttamente in spiaggia come da programma nessun problema.

E’ possibile registrarsi o farsi riprendere con uno smartphone (possibilmente posizionato in orizzontale).

Ovviamente dovrà essere la propria esibizione sotto la doccia di casa o della spiaggia ovunque ci si trovi.

Basta inviare poi il video a info@tgevents.it

Il canto è libero quanto l’intensità. Si può improvvisare e cambiare le parole.

Più sarà originale/stravagante e più si avrà la possibilità di rivedersi in una delle prossime puntate di TGevents Television.

Cosa stai aspettando cantaaaaaaa.

TGEVENTS TELEVISION che in estate cambia pelle e si trasforma in TGBEACH è un format settimanale di 24 minuti che parla di sport, musica, moda, turismo, viaggi, gusto, tradizioni, folclore ed eventi a 360 gradi con tanti “ambasciatori” in tutta Italia.

Produzione genuina e vera con una media di 2 milioni di telespettatori settimanali in onda su network 85 emittenti a copertura nazionale con un preciso obiettivo…Lasciare il segno.

Organizzazione Eccoci Eventi Alassio con il contributo ed il Patrocinio del Comune di Alassio e dell’Associazione Bagni Marini Alassio che nella persona del suo presidente Emanuele Schivo ci tiene a sottolineare:

“Questa è una grande festa che coinvolge tutte le spiagge, siamo contenti di poter condividere con i nostri turisti questa originale avventura. Ovviamente sotto la doccia canteremo anche noi!”