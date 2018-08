Abbandoni di rifiuti, questa volta tocca a piazza Pallavicini e via Fillak

Nel nostro peregrinare per la città abbiamo trovato altri due abbandoni di rifiuti ingombranti a Genova.

Il primo in piazza Pallavicini nei pressi della fermata del bus n. 8 in direzione Sampierdarena. Sembra quello che resta di un vero e proprio trasloco con materassi, porte-finestre, comò, un armadio smontato ed altre masserizie in legno il tutto maleodorante di urina.

Il secondo abbandono, in via Walter Fillak, nei pressi de contenitori Amiu. Qui è presente varia mobilia prevalentemente in legno, ma anche una latta di vernice ed altro materiale.

Che dire? totale assenza di educazione civica. (nelle foto di Marco Marchelli: i rifiuti ingombranti in piazza Pallavicini e via Fillak).