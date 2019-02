Abbandonati e rimossi 644 veicoli. Incremento estivo con partenze traghetti per l’Africa

Campagna di rimozione dei veicoli abbandonati in città. Se nel 2017 la task force della Polizia Locale di Genova era intervenuta 577 volte, nel 2018 i relitti rimossi sono saliti a 644, con un incremento dell’attività dell’11,6 %.

Oggi a Palazzo Tursi l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino ha presentato il resoconto 2017/18 dell’attività di controllo e censimento svolto quotidianamente contro questo tipo di veicoli, a cui spesso è stata asportata la targa.

“La situazione degli abbandoni di auto e moto in città – ha spiegato Garassino – è molto migliorata, nonostante le difficoltà imposte da una normativa che avrebbe bisogno di essere snellita. Molto è merito delle segnalazioni dei cittadini, e dei nostri agenti, che ci consentono una mappatura puntuale dei relitti. Recentemente siamo intervenuti a Begato con 50 rimozioni, contribuendo a recuperare il decoro del quartiere”.

Le zone maggiormente colpite dagli abbandoni delle carcasse, oltre Begato, sono Sampierdarena e corso Europa con 40 interventi ciascuno.

Il fenomeno ha anche una certa stagionalità.

In occasione delle partenze estive dei traghetti per l’Africa, ad esempio,si registra un aumento del numero dei veicoli nei quartieri di Sampierdarena e San Teodoro“.

Pochi giorni fa si è registrato il più importante intervento di rimozione di autoveicoli abbandonati degli ultimi anni, quando sono stati portati verso la rottamazione 28 relitti prelevati nei territori dei Municipi Centro ovest – Media Valbisagno – Valpolcevera – Medio ponente – Ponente – Levante.

“In primo luogo – ha aggiunto Gian Luca Marcenaro, responsabile della centrale operativa della Polizia Locale – è importante che i cittadini ci segnalino gli abbandoni sia in aree pubbliche che private.

Se il veicolo è rubato iniziamo la procedura di restituzione.

In caso contrario, diamo luogo alle indagini per risalire al proprietario, se sconosciuto iniziamo le procedure per conferire il relitto alla depositeria o alla ditta specializzata, che provvede alla demolizione.

Per essere definito relitto un veicolo abbandonato deve essere privo delle attrezzature necessarie all’uso dello stesso, come ruote, volante, sedili o con vetri infranti”.

Ecco l’elenco fornito dal Comune di Genova delle strade, piazze e parcheggi, suddivise per Municipio, dove si concentra il fenomeno.

Centro Est: via Lagaccio – via B. Bianco; Centro Ovest: via Sampierdarena – zona angiporto; Medio Ponente via Chiaravagna – via Agosti – campo di Borzoli; Ponente via Ovada – via Cassanello – via dei Reggio; Valpolcevera via Perlasca- Via Romairone – via Maritano – via Linneo; Bassa Valbisagno: via Camaldoli – Quezzi alta; Media Valbisagno via Canepa; Medio Levante – corso Europa – S. Martino alta; Levante – corso Europa.

Attraverso email indirizzate a pmsegnalazionerelitti@omune.genova.it (eventualmente anche allegando fotografie) e telefonando al numero 0105575512, è infatti possibile indicare mezzi che possono sembrare abbandonati.

I responsabili del Comune di Genova hanno riferito che per ciascuna segnalazione effettuata si riceverà un feedback e, attraverso il sito ufficiale www.pmgenova.it, si potrà seguire l’iter della pratica.