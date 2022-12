A7, intervento in forze per i VVF per l’incendio di un tir | Foto

La scorsa notte i Vigili del fuoco sono intervenuti in forze sulla A7, in direzione sud, sullo svincolo di Bolzaneto per l’incendio di un autoarticolato trasportante prodotti ortofrutticoli. L’uscita di Bolzaneto per chi proveniva da Milano è stata chiusa.

A prendere fuoco, in modo piuttosto violento, la cabina, che ha successivamente coinvolto anche il rimorchio danneggiando il materiale trasportato. L’autista si è messo in salvo.

A causa dello sversamento di gasolio anche il manto stradale ha subito danni.

Alle 6.35 l’uscita di Genova Bolzaneto risultava ancora chiusa al traffico provenendo da Milano per Ripristino incidente. L’uscita consigliata provenendo da Milano è quella di Genova Ovest.

La situazione sulla rete autostradale: https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time

