A6 Savona-Torino: riapertura questa mattina alle 11

Verrà riaperta questa mattina alle 11 l’autostrada A6 Torino-Savona nel tratto compreso tra Millesimo e Savona e tra Altare e Savona.

A renderlo noto la direzione di Autofiori.

Nell’area interessata dalla frana di domenica scorsa, il traffico procederà per circa 1 km in doppio senso di circolazione in carreggiata sud lungo il Viadotto “Rio Valletta”.

Dalla direzione dell’autostrada spiegano come tutti gli accertamenti tecnici e i monitoraggi effettuati sulla frana non abbiano evidenziato movimenti.

Ancora qualche giorno, invece, per riaprire la strada provinciale 29 del Cadibona, in Val Bormida: ci sono due fronti franosi importanti da mettere in sicurezza.