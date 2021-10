A12, auto si cappotta a Lavagna: tre feriti in ospedale

Incidente questa mattina, intorno alle 8.30, sulla A12 in direzione La Spezia tra Lavagna e Sestri Levante.

Tre persone sono rimaste ferite e trasportate all’ospedale di Lavagna in codice giallo.

Il mezzo su cui viaggiavano, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale sanitario e gli uomini della polizia stradale.

I feriti dopo essere stati estratti dal veicolo e aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente sono stati portati portati al vicino ospedale di Lavagna.

Nella serata di ieri, sabato 30 ottobre, un’altra auto si era cappottata in A7 all’altezza di Busalla.