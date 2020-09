A10 | Incidente tra auto e camion: un ferito e 6 km di coda

Coda di 6 km tra Feglino e Savona

Questa mattina sulla A10, tra Spotorno e Savona, in direzione Genova, si è verificato un incidente stradale.

Erano circa le 11.30 quando un’auto ed un mezzo pesante, per cause ancora in via di accertamento, sono entrati in contatto al chilometro 46+600.

Il conducente della vettura è rimasto ferito e sul posto sono giunti i soccorsi.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Spotorno, il 118 e la polizia stradale.

A causa dell’incidente si registrano code e disagi. Viene consigliata l’uscita al casello di Finale Ligure.

Si registra una coda di 6 km tra Feglino e Savona.

Seguono aggiornamenti.