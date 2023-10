A Villanova prosegue la raccolta tappi di platica per beneficenza

SAVONA. 13 OTT. Non si ferma la raccolta tappi al club Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga il sodalizio motoristico, presieduto da Augusto Zerbone, che oltre ad interessarsi di auto e moto storiche è sempre impegnato con grande generosità in iniziative di volontariato ed in campo sociale.

“Si tratta – ci ha spiegato Zerbone- di una iniziativa per aiutare chi ha bisogno di aiuto. Ha un fine benefico consente di acquistare carrozzine a rotelle ed altro materiale per aiutare le persone che hanno bisogno. L’ultima raccolta tappi ha consentito di acquistare un concentratore di ossigeno che verrà donato martedì 17 ottobre all’Istituto Trincheri di Albenga”.

Raccogliere i tappi di plastica significa proteggere l’ambiente e ridurre l’inquinamento grazie al riciclo delle materie ad opera di imprese specializzate. Una abitudine buona due volte: per l’ambiente, ma anche per aiutare gli altri. Il materiale ottenuto dal processo di lavorazione dei tappi di plastica, una miscela di polietilene e polipropilene riciclabile molte volte, è utilizzato per produrre oggetti molto utili quali cassette per frutta e verdura, bancali per trasporto di oggetti vari, paraurti per autoveicoli e soprattutto materiali per l’edilizia, tra cui le famose reti di plastica arancioni che vediamo in tutti i cantieri e i pannelli isolanti utilizzati nella bio-edilizia. L’iniziativa è portata avanti con impegno ed orgoglio oltre che dal club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, anche dai Fieui di Caruggi di Albenga e dal Lions Club Albenga Valle Lerrone e Garlenda.

Dopo quella destinata al Trincheri, un’altra sedia a rotelle verrà donata a Natale agli ospiti della Residenza Protetta A.C.S. di Ceriale che partecipano attivamente alla raccolta tappi e che hanno ricevuto già alcune sedie a rotelle e comode provenienti dalla raccolta stessa.

“Quando siamo partiti con questa iniziativa – conclude Zerbone– pensavamo fosse uno scherzo. Sembrava impossibile trasformare tappi di plastica in beni necessari a persone in difficoltà. E invece è tutto vero. Lo facciamo con orgoglio, perché l’iniziativa continua a centrare obiettivi importanti”.

Diverse le tonnellate di tappi di plastica raccolte negli anni che vengono conservate con cura dal club Ruote d’Epoca. Se poi si pensa che i tappi avendo la possibilità di tornare a nuova vita, sono in grado di aiutare chi ne ha bisogno, si è più spronati ad incrementare la raccolta. Coloro che volessero contribuire a questa bella iniziativa possono raccogliere i tappi e poi portarli direttamente alla sede dei Fieui di Caruggi ad Albenga, o alla sede dei Lions Club Albenga Valle Lerrone e Garlenda, oppure alla sede del Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori a Villanova d’ Albenga.

CLAUDIO ALMANZI