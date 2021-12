A Savona torna Stile Artigiano. 8, 11 e 13 dicembre la tradizionale manifestazione dedicata all’artigianato del food e del design.

A Savona torna Stile Artigiano. Moda, sport, laboratori e percorsi cittadini.

Per il 2021 Stile Artigiano torna in versione natalizia animando la città di Savona con tre giorni di iniziative per promuovere l’artigianato di qualità.

La 17.ma edizione, che torna con in presenza dopo la modalità on line dello scorso anno, è organizzata con il contributo della Regione Liguria e il patrocinio del Comune di Savona.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, spiega:

«L’artigianato è un settore fondamentale per uno sviluppo dell’economia ligure sostenibile, a misura d’uomo e radicato nel territorio.

Anche quest’anno, siamo al fianco di iniziative promozionali come Stile Artigiano che, nei giorni 8,11 e 13 dicembre , animerà la Città di Savona con eccellenze gastronomiche e artistiche che mi auguro i cittadini possano, nell’ambito della campagna di sostegno dei negozi di prossimità, apprezzare e regalare a Natale».

Giancarlo Grasso, Presidente di Confartigianato Liguria, commenta:

«Siamo arrivati all’ edizione numero 17 sempre con un grande successo di pubblico che, tramite i nostri eventi, entra in contatto con l’artigianato ligure di eccellenza.

Per il 2021 Stile Artigiano coinvolgerà la cittadinanza promuovendo un programma articolato su tre giornate l’ 8, l’ 11 e il 13 dicembre con eventi e momenti di animazioni differenti, tutti con lo spirito di promuovere l’ acquisto di prodotti dell’ artigianato savonese in occasione delle feste.

Si parte, quindi, l’Immacolata con due percorsi cittadini di Food e Design che coinvolgono 21 imprese savonesi.

Il pubblico potrà seguire le indicazioni tra le vie del centro per un “viaggio“ nelle imprese e scoprire interessanti idee regalo.

Non mancheranno i momenti di animazione:

presso il Museo della Ceramica di Savona per tutta la giornata sono previsti laboratori di ceramica per i più giovani e nel pomeriggio, in occasione dei suoi 10 anni di attività, sarà possibile assistere a un defilè di moda, accessori e ceramica a cura dell’ente di formazione Futura.

Stile Artigiano torna sabato 11 dicembre con l’ iniziativa Camminando per la baia della ceramica, una passeggiata tra le quattro città della ceramica, naturalmente collegate lungo la linea di costa, per vivere i comuni delle tradizionali botteghe anche come musei diffusi.

Il gruppo Orme outdoor e tutti coloro che vorranno partecipare partiranno da Savona alle ore 10 e faranno tappa nei 4 comuni fino a Celle Ligure, a dimostrazione di come outdoor sia una efficace modalità di turismo lento e sostenibile.

Infine il 13 dicembre, durante la fiera di Santa Lucia, Stile Artigiano riporta in città la tradizione del presepe albisolese in ceramica con un stand dell’Associazione Ceramisti Albisola.

Ritroveremo, infatti i Macachi, le statuine del presepe con una storia antica, insieme alle opere dei ceramisti locali.

Il pubblico potrà acquistare una pallina di ceramica personalizzata sul momento e parte del ricavato andrà in beneficenza alla Croce Verde di Albisola Superiore».

Il ricco programma della tre giorni ha ricevuto il patrocinio anche da Aicc Associazione Italiana Città della Ceramica che ha inserito Stile Artigiano nel programma di Buon Natale Ceramica, calendario di eventi nazionale a tema.

Marco Russo Sindaco del Comune di Savona, sottolinea:

«Siamo felici di poter ospitare ancora una volta un evento che, giunto alla 17^ edizione, è diventato un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza per la capacità degli organizzatori e per il valore e la qualità del programma e delle imprese coinvolte.

L’edizione di quest’anno poi, è particolarmente importante, perché torniamo in presenza dopo l’edizione on line dello scorso anno.

L’evento si fonde con la città a 360 gradi, non solo animando le vie del centro, ma coinvolgendo il museo della ceramica, legando le 4 città della baia della ceramica in una camminata simbolica e suggestiva, promuovendo le migliori eccellenze del nostro territorio.

Da questo punto di vista, la città è orgogliosa di poter dare una vetrina alle sue imprese che con il proprio lavoro ed impegno, contribuiscono a portare il nome di Savona in giro per il mondo testimoniando una vivacità imprenditoriale della nostra comunità che bisogna salvaguardare e rilanciare in quest’epoca di pandemia e di sofferenza per tutti.»

Il programma e il dettaglio delle iniziative: www.confartigianato.savona.it