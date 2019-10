A Savona grande attesa per la stagione della “Giocosa”

In tutta la provincia ed a Savona grande attesa per l' inizio della stagione dell' Opera Giocosa. Il primo spettacolo è in programma al Teatro Chiabrera domenica 3 novembre: si tratta del "Don Pasquale Cyrcus" di e con Simone Barbato ed Andrea Nicolini

SAVONA. 25 OTT. Grande attesa a Savona ed in tutta la provincia, soprattutto da parte degli appassionati della lirica, per l’ avvio, previsto per domenica 3 novembre, della stagione 2019-2020 dell’ Opera Giocosa.

Il calendario degli spettacoli è stato presentata alla stampa nel Foyer del Chiabrera. Sarà l’ innovativo “Don Pasquale Cyrcus”, una specie di Intermezzo moderno, studiato apposta per divertire il pubblico fra un atto ed un altro, a dare il via alla programmazione che prevede spettacoli davvero di spessore.

Diretta da Giovanni Di Stefano, presidente dell’Opera Giocosa, la Stagione Lirica si estenderà dal 3 novembre, appunto con il “Don Pasquale Cyrcus” (di e con Simone Barbato ed Andrea Nicolini ed al pianoforte Gianluca Ascheri) fino al 30 gennaio con “Buchenwald Tosca” di Giacomo Puccini.

“Si tratta- commenta Claudio Almanzi, noto giornalista e critico musicale- di un intrigante ed interessante cartellone, che propone coraggiosi ed inconsueti programmi. Vengono proposte infatti due novità che saranno anche anteprime mondiali: il Don Pasquale Cyrcus e La Notte di Natale. E la Giocosa presenta anche una “Tosca” ambientata a Buchenwald ed un “Don Pasquale” più tradizionale, ma innovativo, con giovani ed affermati cantanti e la partecipazione degli studenti del Liceo Grassi di Savona ed un gruppo di attori dell’ Associazione Auser di Savona”.

Ancora una volta dunque la Giocosa non si smentisce: propone opere nuove o innovative, spesso anche rare, a dimostrazione che il benemerito Ente dell’ Opera savonese non dimentica mai le sue origini e la sua storia: la sua nascita voleva venisse appunto creata appositamente per portare al grande pubblico in particolare quei titoli dimenticati, buffi, rari o speciali.

Queste le altre opere in cartellone.

Il “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti (in programma dal 6 al 10 novembre), regia di Stefania Panighini e diretto dal Maestro Giovanni Di Stefano vedrà in scena Simone Alberghini (baritono), Giulia Bolcato (soprano), Francesco Castoro (tenore) e Domenico Colaianni (baritono), con la partecipazione degli studenti del Liceo Grassi di Savona e di un gruppo di appassionati della lirica dell’ Auser di Savona.

L’ opera “La notte di Natale”, in programma il 29 novembre ed il primo dicembre, ispirata ad un racconto di Nikolaj Vasilievic Gogol, è stata composta dal noto compositore Alberto Cara, mentre il libretto è di Stefano Simone Pintor, che è anche il regista. A dirigere sarà il Maestro Diego Ceretta.

Sul palco Raffaele Feo (tenore), Aloisa Aisemberg (Mezzosoprano) e Floriana Cicio (soprano). Il 30 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, la Giocosa proporrà “Buchenwald Tosca”, da un’ idea del regista dello spettacolo Mauro Pagano, con i musicisti Fabrizio Altamura, Massimo Coco e Franco Giacosa.

Infine il 7 maggio verrà proposta “L’importanza di chiamarsi Franco” tratta dalla celebre pièce di Oscar Wilde. Lo spettacolo viene cooprodotto insieme al Conservatorio Cherubini di Firenze ed al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

E’ stato anche annunciato un progetto biennale che coinvolgerà gran parte delle scuole della provincia e che ha quale obiettivo finale quello di mettere in scena a maggio del 2021 lo spettacolo “L’ Arca di Noè”: Si tratta di un progetto che ha grandi finalità didattiche e che può consentire a molti studenti di arrivare ad una pratica musicale di alto livello.

La Stagione dell’Opera Giocosa potrà realizzarsi grazie al contributo del Comune di Savona, del MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), della Regione Liguria (Assessorato alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e culturali), al sostegno, fra gli altri, della Fondazione De Mari, dell’ Unione Industriali di Savona, della Camera di Commercio Riviere di Liguria, della Coop Liguria, di Costa Crociere, Banco di Sardegna, Teatro Comunale di Modena, Orchestra Sinfonica di Savona, Associazione Rossini ed Uffici Scolastici Provinciale e Regionale.

ADALBERTO GUZZINATI