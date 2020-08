A Santo Stefano D’Aveto eventi, escursioni e Miniolimpiadi

Nelle Valli del Parco dell’Aveto non c’è tempo per annoiarsi! Tante iniziative da non perdere per questa estate.

A Santo Stefano d’Aveto lunedì 10 prendono il via le Miniolimpiadi, manifestazione sportiva che per due settimane coinvolgerà bambini e ragazzi in tante competizioni diverse. (iscrizioni entro il 9 agosto: Ufficio IAT Santo Stefano d’Aveto, tel. 0185 88046).

Alla sera invece presso il giardino dell’Hotel San Lorenzo a S.Stefano d’Aveto (località Roncolongo) si svolgerà alle ore 21 il tradizionale “Concerto per la notte delle Stelle” eseguito dalla Banda del Complesso Musicale di S.Stefano d’Aveto.

Anche la Miniera di Gambatesa festeggia la notte di San Lorenzo con speciali visite guidate in notturna con brindisi (prenotazione obbligatoria: 0185 338876).

Poi due giorni sulle tracce di aquile e lupi! Il Rifugio Malga Zanoni propone un’escursione guidata lungo uno dei percorsi ad anello più spettacolari che toccano la Malga, da martedì 11 a mercoledì 12, con possibilità di pernottamento (info e prenotazioni: tel. 345.022.5175).

Torna anche l’appuntamento con il Forest Bathing, questa volta in un’edizione particolarmente affascinante, nella notte delle stelle: mercoledì 12 al Lago delle Lame vivremo il passaggio dalla luce al buio, ritrovando una profonda connessione con la natura, per poi dedicarci a sera inoltrata all’osservazione delle stelle insieme ad un appassionato astrofilo. L’esperienza, per chi vorrà, potrà continuare anche la mattina del giovedì con altre pratiche di bagno di bosco (info e prenotazioni: Foresta Bathing Liguria tel. 347 3302664).