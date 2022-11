A Sanremo sempre attivi gli Ufficiali dell’ UNUCI

IMPERIA- Proseguono le iniziative della sezione UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia) di Sanremo-Imperia. Sabato nell’ Ex Oratorio Santa Brigida (inizio ore 16 e 30) ci sarà la conferenza “Il cammino per Waterloo” con la presentazione del libro del Generale Paolo Capitini. Il sabato successivo (3 dicembre) è in programma la Cena degli auguri al Ristorante Antico Frantoio ( alle ore 20 e 30). Nei giorni scorsi si è svolta la interessante conferenza del Colonello Riccardo Lanteri “Gli animali nelle due guerre mondiali”, seguita da quella altrettanto seguita del Generale Paolo Capitini sul tema: “1914-1918 Il fenomeno del paradosso della sicurezza”. Alcuni soci hanno anche partecipato al terzo Memorial Tenente Pier Tullio Susco, gara di Tiro organizzata dalla sezione UNUCI di Savona che si è svolta al Tiro a Segno Nazionale di Acqui Terme.

Il presidente dell’ UNUCI Sanremo Imperia, Capitano Domenico Prevosto, ha annunciato altri appuntamenti in programma fino a fine anno. “Con gioia- spiega Prevosto- ci siamo incontrati recentemente per il pranzo sociale. La sezione è attestata su un numero di una quarantina di soci. Quest’ anno abbiamo preparato un interessante programma, che proponeva importanti eventi e momenti associativi e finora siamo riusciti a realizzarli tutti e da qui alla fine dell’anno abbiamo approntato altri appuntamenti ai quali ci auguriamo ci sia la maggior partecipazione possibile”.

La più importante fra le iniziative realizzate quest’anno dall’ UNUCI Sanremo-Imperia è stata senza dubbio il Gaminger. Il Meeting militare internazionale è stata l’occasione per affrontare, sotto la Presidenza del Delegato Italiano il Comandante Filippo Imbalzano, le problematiche relative alla difesa, alle situazioni di crisi ed emergenza, alle relazioni tra i paesi partecipanti e la grave situazione in Ucraina. Erano presenti delegati ed ufficiali in rappresentanza dei seguenti Paesi: Belgio, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Macedonia del Nord, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Svizzera ed Italia. La tre giorni matuziana è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo Centro Studi ed Informazioni Grandi Rischi che avrà sede a Sanremo.

A dirigere il Comitato Scientifico, nato per volere dell’Ufficio Affari Internazionali dell’UNUCI, è stato chiamato proprio un socio dell’ UNUCI Sanremo, il dottor Danilo Papa, ufficiale medico della Riserva, affiancato da altri medici riservisti, dal presidente UNUCI Sanremo, Capitano Domenico Prevosto e dal Tenente Colonnello Ferracani.

“Nuovi soci- ci ha spiegato il Capitano Prevosto- sono entrati a far parte del sodalizio e proprio in occasione del pranzo sociale li abbiamo presentati. Il convivio si è svolto in una splendida giornata di un sole, che ha tra l’altro visto le Frecce Tricolori volare sopra le nostre cittadine rivierasche. Ai Soci Ufficiali in congedo delle Forze Armate Italiane della provincia di Imperia ho voluto ricordare i prossimi appuntamenti. L’ associazione è aperta a chi, militare in congedo delle FFAA, o Corpi armati dello Stato, vorrà iscriversi”.

E’ possibile iscriversi anche come simpatizzanti: è sufficiente inviare la domanda al segretario di UNUCI Sanremo, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica unucisanremo@libero.it.

Per chi volesse conoscere meglio le iniziative della sezione Unuci di Sanremo- Imperia, è possibile visitare la pagina Facebook Unucisanremo, oppure contattare direttamente la segreteria (Via Pallavicino, 4 Sanremo) scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica unucisanremo@libero.it oppure telefonando al numero 3472916280.

La segreteria è aperta il lunedì, dalle 10 alle 12 ed il mercoledì, dalle 16 alle 18.

L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (U.N.U.C.I.) è l’associazione degli Ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi grado, alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato italiano. Dell’Unuci fa parte anche la Riserva Selezionata.

CLAUDIO ALMANZI