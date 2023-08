A Sanremo Paola Pezzo sarà la valletta di “Campioni e Canzoni”

SANREMO- Due volte campionessa Olimpica (Atlanta 1996 e Sidney 2000) due volte campionessa del mondo (1993 e 1997), tre volte campionessa europea (1994, 1996, 1999), vincitrice di 15 prove di Coppa del mondo, unica biker (condivide questo record con Gunn Rita Dahle) ad aver vinto Olimpiadi, Mondiali e classifica finale di Coppa del mondo: è Paola Pezzo il cui palmares, oltre alle vittorie già elencate, è ricchissimo. La campionessa veronese di MTbike (è di Bosco Chiesanuova) oltre ad essere una delle stelle dello sport italiano è anche una persona spiritosa e generosa e sarà una delle grandi protagoniste dell’avvenimento sportivo e canoro che allieterà il prossimo ottobre il pubblico del Teatro Ariston a Sanremo. La Pezzo ha accettato con entusiasmo il ruolo di valletta ufficiale dell’evento canoro che ritornerà, dopo la pausa causata dal Covid, venerdì 27 ottobre: si tratta di “Campioni e Canzoni”, geniale format ideato dal laiguegliese Bruno Zanoni, con direttore artistico Riccardo Magrini. L’ evento benefico vedrà salire sul palco matuziano i campioni dello sport pronti a sfidarsi nel canto. Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione erano presenti e sono intervenuti, ai microfoni del teatro più famoso d’ Italia, l’organizzatore Gianni Carbone (per il Lions Club), Walter Vacchino (il patron dell’ Ariston), Bruno Zanoni (ideatore della manifestazione), Pier Paolo Zoppi (sponsor, manager della Mediolanum, in videoconferenza), Simona Moraglia (Comune di Sanremo), Enzo Bezza (Vice Governatore Lions 108la-3) e Sara Simeoni (in rappresentanza dei tanti campioni che parteciperanno all’evento). Lo spettacolo andrà in scena venerdì 27 ottobre alle ore 20 e 30: “Si tratta- ha spiegato il Generale Carbone- di una simpatica sfida che ha quale scopo la solidarietà: l’incasso verrà devoluto in beneficenza. I fondi raccolti saranno devoluti a tre Onlus: la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo, l’Hsos Ospedale Sacco “Obiettivo sangue” di Milano e la Fondazione Fontana. Ci tengo a precisare che lo sponsor principale dell’evento, la Banca Mediolanum, attraverso l’autorevole intervento del dottor Pier Paolo Zoppi, ci ha comunicato che, una volta conosciuto e versato l’importo dell’incasso della serata, lo raddoppierà a favore delle stesse onlus che sono state prescelte”. Gli organizzatori hanno creato un parterre de roi: ci saranno a cantare Silvio Martinello, Claudio Chiappucci in coppia con Paola Paggi, i fratelli Baresi, Franco e Beppe, Niccolò Bonifazio con Oliviero Troia, la coppia Altobelli e Beccalossi e tanti altri campioni guidati dalla star Sara Simeoni ed accompagnati dall’Orchestra Italiana Bagutti. Canterà anche la coppia formata dall’ex sciatore Giorgio Rocca e da Fabrizio Macchi bronzo nel ciclismo paralimpico, ed ancora Elisa Brocard (sci di fondo), Martina Caironi (atletica paralimpica), Alberto Cova (atletica), Fabrizio Della Fiori (basket, vincitore della prima edizione della manifestazione), Giacobbe Fragomeni (pugilato), Kristian Ghedina (sci alpino), Daniele Gilardoni (canottaggio). Ad assegnare la palma di vincitori sarà una giuria presieduta da Iva Zanicchi, che eseguirà anche alcune sue famose canzoni. Gli altri membri della giuria saranno Franco Bagutti, Marino Bartoletti, Gianni Bugno, Jury Chechi, Franco Fasano, Dino Meneghin, Carlo Recalcati, Giuseppe Saronni e Pier Augusto Stagi. Ospite d’onore il pluricampione del mondo di motociclismo Giacomo Agostini, mentre a presentare la serata saranno Eleonora Capelli e Luca Gregorio. E’ atteso anche un altro ospite d’eccezione, un personaggio televisivo indimenticabile: Topo Gigio. Ad organizzare Campioni e Canzoni è il Distretto Lions 108 la-3, con il Comune di Sanremo, la Banca Mediolanum ed i sostegno di altri sponsor: Erba spa, Pasqualini il Caffè, Raineri, Villani e Partners, SIO, AC, OAK. Per avere maggiori informazioni, o per prenotazioni, è possibile telefonate al Teatro Ariston al numero 0184506060, oppure visitare i siti www.aristonsanremo.com e www.ticketone.it

CLAUDIO ALMANZI