A Loano proseguono le celebrazioni del Giorno della Memoria con la presentazione del libro “Sempre con me” dell’onorevole Emanuele Fiano

A Loano proseguono le celebrazioni del Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale che il 27 gennaio di ogni anno commemora le vittime dell’Olocausto.

Diverse le iniziative promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con la sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano e la

sezione di Savona e Imperia dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti.

Le celebrazioni si tengono nell’ottantesimo anniversario della liberazione dei campi di sterminio nazisti e nel ricordo de “le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, affinché simili eventi non possano mai più accadere”, così come recita la legge numero 211 del 2000 che istituisce in Italia la ricorrenza internazionale del Giorno della Memoria del 27 gennaio.

Giovedì 30 gennaio alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terrà la presentazione del libro ”Sempre con me. Le lezioni della Shoah” (Piemme 2023) dell’onorevole Emanuele Fiano,

presidente del comitato scientifico della Fondazione Fossoli e figlio di Nedo Fiano, unico sopravvissuto della sua famiglia al campo di Auschwitz Birkenau e a Buchenwald.

Durante l’incontro gli allievi dell’Asd Modern Jazz Dance del maestro Teo Chirico leggeranno alcuni testi. Saranno presenti Andra e Tatiana Bucci, deportate nel lager di Auschwitz Birkenau.

Venerdì 31 gennaio alle 9 presso il monumento alla Residenza nei Giardini Pertini verrà deposto un mazzo di fiori in ricordo di Aldo Marostica, deportato politico nel lager di Mauthausen Gusen. Alle 9.30 nella sala consigliare di Palazzo Doria l’onorevole Emanuele Fiano incontrerà gli studenti dell’istituto Falcone e la cittadinanza. Interverranno Andra e Tatiana Bucci.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube