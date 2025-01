Fine Vita: riparte il percorso per una legge regionale in Liguria

Domani Marco Cappato sarà in Regione

In Regione Liguria viene rilanciato, a cura dell’opposizione, il dibattito sul fine vita con la rideposizione della proposta di legge regionale “Liberi Subito”, volta a regolamentare tempi e procedure per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. L’iniziativa sarà presentata martedì 28 gennaio alle 11:30 nella Sala Colombo di Regione Liguria (Via Fieschi 15), durante una conferenza stampa con la partecipazione di Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, e i consiglieri regionali promotori.

La proposta “Liberi Subito”

Promossa dall’Associazione Luca Coscioni in tutte le Regioni italiane, la proposta “Liberi Subito” mira a introdurre procedure e tempi certi per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, in conformità alla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale.

Gianni Pastorino, capogruppo in Consiglio Regionale del Gruppo Andrea Orlando Presidente e primo firmatario della proposta, ha dichiarato: «Abbiamo scelto di ridepositare questa proposta nella nuova legislatura, consapevoli che il fine vita non è una questione di appartenenza politica, ma un tema di dignità e libertà che tocca tutti. Mi auguro che questa iniziativa trovi il sostegno anche delle forze di maggioranza, perché è una battaglia trasversale che riguarda il rispetto dei diritti fondamentali».

La proposta punta a garantire tempi certi e procedure chiare, rispettando le competenze regionali e la sentenza della Corte Costituzionale.

Le dichiarazioni di Marco Cappato e dei consiglieri regionali

Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, ha sottolineato: «Siamo grati ai consiglieri regionali che non ignorano la realtà di chi vive in condizioni di sofferenza insopportabile. Mi auguro si possa avviare un confronto aperto e basato sulla vita reale delle persone, senza pregiudizi ideologici».

Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico, ha evidenziato l’importanza della proposta: «Questa legge permette a chi ha già diritto al suicidio assistito di accedervi senza lungaggini burocratiche o l’intervento di un giudice, garantendo dignità e libertà».

Selena Candia, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra, ha aggiunto: «La Regione deve stabilire regole chiare per garantire tempi certi e limitare la sofferenza. È una mobilitazione per dare ai cittadini la possibilità di scegliere autonomamente sul fine vita».

Stefano Giordano, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha ribadito: «È arrivato il momento di approvare una legge che permetta l’autodeterminazione della persona nel rispetto della propria dignità. Questa è una battaglia di civiltà che la politica deve affrontare con responsabilità».

Il quadro legislativo in Italia

In Italia, l’accesso al suicidio medicalmente assistito è regolato dalla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, che ha stabilito specifici requisiti, quali: capacità di autodeterminazione; patologia irreversibile; sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili; dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

La recente sentenza n. 135/2024 ha ampliato il concetto di “trattamento di sostegno vitale”, includendo anche procedure meno invasive, purché essenziali per la sopravvivenza.

Obiettivo: un passo avanti nei diritti civili

La proposta “Liberi Subito” vuole colmare il vuoto legislativo, garantendo ai cittadini liguri il diritto di scegliere sul fine vita in piena autonomia e nel rispetto delle proprie volontà.

Eutanasia | A Genova assolti Welby e Cappato: ora la legge

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube