A Loano le genovesi Giargia e Galuppo vincono il Trofeo Baietto

Lodano. Regate spettacolari al largo di Loano: il primo giorno sospinte da un grecale leggero ma stabile che ha permesso lo svolgimento di tre prove molto tecniche e combattute sia per i 420 che per gli Equipe. Il secondo giorno regate caratterizzate da una forte tramontana sui 20 nodi di media con punte più forti che ha reso spettacolari le due prove disputate dalla classe 420. Il vento era troppo sostenuto invece per far scendere in acqua gli Equipe.

Fra i 420 trionfo per l’equipaggio femminile dello Yacht Club Italiano composto da Arianna Giargia e Silvia Galuppo che hanno così conquistato il Trofeo Baietto. Al secondo posto Gabriele Venturino con Filippo Vulcanile (Circolo Vele Vernazzolesi), terza Nora Maraglia con Simone Cucatto (Circolo Nautico Loano).

Fra gli Equipe Evolution vittoria per Filippo Lorenzi con Matilde Piombo (Circolo Velico Ventimigliese) davanti a Simone Migliavacca, con Giacomo Nario (Circolo Nautico Loano) ed a Valeri Chiarlone con Graziella Delbalzo (CN Loano).

Negli Equipe Under 12 Cadetti bellissima lotta tra Francesca Pittaluga con Francesco Pastorello di Ventimiglia. Al secondo posto Francesco Lucchese con Cecilia Sasso di Loano finiti a pari punti con i vincitori, ma la vittoria è andata ai primi avendo vinto due delle tre regate i programma. Terzo un altro equipaggio di Ventimiglia composto da Asia Satta e Ginevra Pittaluga.

Le regate si sono rivelate un successo per il Circolo Nautico Loano e per il Marina di Loano non solo dal punto di vista agonistico, ma anche logistico e organizzativo e sono state anche seguite da un folto pubblico di appassionati.

Questi i risultati.

420: 1) Arianna Giargia e Silvia Galuppo (Yacht Club Italiano),6; 2) Gabriele Venturino e Filippo Vulcanile (Circolo Vele Vernazzolesi), 7; 3) Nora Maraglia e Simone Cucatto (Circolo Nautico Loano), 14.

L’ Equipe Evolution: 1) Filippo Lorenzi e Matilde Piombo (Circolo Velico Ventimigliese), 5; 2) Simone Migliavacca e Giacomo Nario (Circolo Nautico Loano), 6; 3) Valeri Chiarlone e Graziella Delbalzo (CN Loano), 8.

Equipe Under 12: 1) Francesca Pittaluga e Francesco Pastorello (CV Ventimigliese), 6; 2) Francesco Lucchese e Cecilia Sasso (CNLoano), 6; 3) Asia Satta e Ginevra Pittaluga (CV Ventimiglia), 7.

PAOLO ALMANZI