A Loano la Ghiraldello presenta il suo libro su Maria Bonino

SAVONA. 23 OTT. Un libro dedicato alla luminosa figura della pediatra missionaria Maria Bonino verrà presentato sabato, alle ore 18, alla Libreria del Conte, in Corso Roma 148.

Saranno presenti l’autrice Claudia Ghiraldello insieme alla sorella di Maria che porterà la testimonianza della famiglia e la moderatrice Elena Sancio.

“Una vita per i bambini dell’Africa. Lettere di Maria Bonino” è il titolo del volume, edito dalle Edizioni Paoline.

“Il libro- ci ha spiegato Armando D’Amaro noto editor e scrittore- illustra, sulla base delle lettere inviate dall’Africa, la vita di Maria Bonino, pediatra, morta a Luanda per il morbo di Marburg il 24 marzo 2005. A scrivere questo interessante e toccante volume è stata Claudia Ghiradello, Direttrice del Museo di Graglia, storica e nota critica d’arte”.

La Bonino spirito volitivo, ha sempre dimostrato straordinario senso del sacrificio. Medico volontario per il CUAMM di Padova, ha vissuto con entusiasmo la sua missione al fianco dei tanti bambini africani. Nata a Biella, da Alberto Bonino e Gabriella Orioli, il 9 dicembre 1953, si è laureata in Medicina e Chirurgia, con lode, presso l’Università degli Studi di Torino nel 1978. Ha lavorato all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino fino al 1980.

Nell’autunno di quell’anno ha cominciato a frequentare i corsi di preparazione come medico volontario in Africa presso il CUAMM di Padova e nel luglio 1981 è partita per il Consolata Hospital di Ikonda, in Tanzania, con il progetto CUAMM, come responsabile del Reparto di Pediatria e del Servizio “Mother and Child Health” sul territorio. In quella occasione ha cominciato il suo rapporto preferenziale con i bambini malnutriti.

Ha, quindi, conseguito il Diploma in Medicina Tropicale ad Anversa nel 1984. Dal 1986 fino al 2005 ha vissuto in Burkina Faso, Tanzania, Uganda ed Angola. Proprio a Uige in Angola ha contratto il morbo di Marburg che l’ ha portata alla morte il 24 marzo 2005.

L’ autrice, Claudia Ghiraldello, esperta d’arte, è Presidente del Centro culturale “Conti Avogadro di Cerrione” e Direttrice del Museo “Paolo Giovanni Crida” nel Santuario di Graglia.

Giornalista, scrittrice e critica d’arte recentemente ha ottenuto grande successo con il libro (per le edizioni Amadeo di Chiusanico) “Lodani mirabilia. Le meraviglie di Loano”.

