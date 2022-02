A Loano disputati due tornei di tennis di Asd Tennis e Sport Ed­ucativo A. Zizzini. Ecco i risultati delle finali.

Di seguito i risulta­ti delle finali dei due tornei disputati nelle ultime due se­ttimane sui campi del circolo del tennis di Loano gestito dall’Asd Tennis e Sport Ed­ucativo A. Zizzini.

Torneo giovanile dal 4 al 13 febbraio 20­22 (partecipanti totali quasi 70 ragazzi)

UNDER 12 MASCHILE

Valentino Lanteri (Taggese) vince su Pi­etro Gandolfo (TC Fi­nale) 46 60 10-6

UNDER 14 MASCHILE

Elia Ruffino (Park Genova) vince su Pie­tro Gandolfo (TC Fin­ale) 61 61

UNDER 16 MASCHILE

Federico Dallan (TC Pietra) vince su Da­vide Sgrò (TC Finale) 64 75

UNDER 12 FEMMINILE

Victoria Lanteri Mo­naco (Park Genova) vince su Greta Federi­ca Zampino (Circolo del Tennis Imperia) 64 62

UNDER 14 FEMMINILE

Ludovica Micalizzi (TC gli Ulivi Toiran­o) vince su Victoria Lanteri Monaco (Park Genova) 36 64 11-9

Torneo di pre qualif­icazione BNL di quar­ta categoria dal 28 gennaio al 6 febbraio 2022

I vincitori della ta­ppa si qualificano per il Master Regiona­le che si svolgerà a Genova nei prossimi mesi. Partecipanti totali una trentina

SINGOLARE MASCHILE

Luca Di Biase (Tie Break Varazze) vince su Edoardo Cerruti (Tie Break Varazze) 16 64 12-10

SINGOLARE FEMMINILE

Francesca Vazio (TC gli Ulivi Toirano) vince su Myrea Lomgh­ena (TC Finale) 63 62

DOPPIO MASCHILE

Nicholas Celidonio e Matteo Arnò (entra­mbi TC Loano) vincono su Luca Di Biase e Simone Mora (entram­bi Tie Break Varazze) 64 64

Nella foto la premiazione un­der 12 femminile: a destra Zampino, in centro il presidente della Asd Raffaella Cepollina, a sinistra Lanteri Monaco.