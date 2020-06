A Lavagna arriva il Farmers’ Market di Coldiretti

Arriva il Farmers’ Market di Coldiretti. Inaugurazione del “Mercato di Campagna Amica”. Sabato 27 giugno – Ore 8.30-12.30 in Piazza Falcone, Lavagna (GE).

Prima inaugurazione post Lockdown.

Cresce l’attesa dei consumatori del levante ligure, per l’apertura del primo Mercato di Campagna Amica della zona, che da questo sabato, in forma itinerante animerà settimanalmente l’estate lavagnese con eccellenze a km0, vendute direttamente dai produttori locali associati a Coldiretti.

E’ quanto annuncia Coldiretti Genova per il taglio del nastro del primo mercato Campagna Amica di Lavagna, che porterà nel cuore della città, in completa sicurezza, la vera agricoltura ligure, offrendo al consumatore una ricca gamma di prodotti genuini e garantiti tra cui scegliere: olio evo, trasformati e miele, frutta e ortaggi, zafferano, fiori, vino, sciroppo di rose, prodotti a base di lavanda, carne, latte formaggi e molto altro ancora saranno i veri protagonisti di questo mercato simbolo importante di ripartenza.

“Dopo il brutto periodo che tutti noi abbiamo passato a causa del lockdown – affermano il Presidente di Coldiretti Genova Valerio Sala e il Direttore Provinciale Francesco Goffredo – ripartire con un mercato a km0 è un segno positivo che vogliamo dare alla comunità, la stessa comunità che ha apprezzato la vicinanza delle nostre imprese, che non si sono mai fermate neanche nel periodo di chiusura per continuare a garantire prodotti d’eccellenza sani e genuini e soprattutto del territorio. Anche per questo siamo orgogliosi di essere riusciti a soddisfare le numerose richieste dei cittadini che desiderano, da tempo, avere un mercato con le imprese del territorio sotto casa, in modo da avere a disposizione prodotti che non hanno dovuto percorre lunghe distanze per raggiungere le loro tavole, e garantiti dalla rete Campagna Amica, la più grande rete italiana di vendita diretta. Come Coldiretti Genova vogliamo ringraziare l’Amministrazione per la collaborazione dimostrata per l’apertura del mercato, che siamo sicuri porterà giovamento e soddisfazione a tutti: per il momento il mercato sarà itinerante ed estivo, ma auspichiamo che, con il sostegno delle autorità e dei consumatori possa trasformarsi ben presto in un appuntamento fisso.

Si invitano i consumatori che si recheranno di nuovo a fare acquisti nei nostri mercati a rispettare le norme relative al divieto di assembramenti ed al mantenimento della distanza minima di un metro tra le persone, indossando la mascherina e guanti monouso ed attenersi alle istruzioni che regolamentano l’accesso. Ora si riparte nel segno della qualità a km0 e nel pieno rispetto dei protocolli anti-contagio”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 27 giugno a Lavagna Centro

Domenica 28 giugno a Lavagna Cavi Arenelle

Venerdi 3 Luglio a Lavagna Cavi Borgo