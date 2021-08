A La Spezia torna il cinema estivo sotto le stelle. Una ricca programmazione di film che partirà il 19 agosto in Piazza Europa alle ore 21.

Un cartellone per tutti i gusti, che propone commedia, dramma, film da Oscar e pellicole per famiglie.

Il cinema estivo sotto le stelle di Piazza Europa riprende la programmazione Giovedi 19 Agosto ore 21.00.

Acura del Cinema Il Nuovo Film Club Pietro Germi.

La seconda parte del programma andrà dal 19 luglio al 12 settembre.

Il primo appuntamento estivo il 19 agosto con un film per la famiglia CROODS 2 UNA NUOVA ERA.

In programma un totale di 23 proiezioni.

Si vanno ad aggiungere alla prima parte per un totale 52 serate con tutti i successi della passata stagione,

e anche film che al momento sono in programmazione o devono ancora uscire nelle sale cinematografiche in prima visione.

Il Presidente Silvano Andreini commenta come segue:

“Continua la crescita dell’offerta culturale che caratterizza questa associazione.

In particolare, quest’anno proponiamo una rassegna cinematografica estiva potenziata dal punto di vista della qualità e del numero delle proiezioni.

Nella programmazione dell’Arena in Piazza Europa non mancano film in prima visione che non sono ancora usciti nelle sale cinematografiche;

e poi grandi successi della passata stagione, e film di qualità, che risponderanno alle esigenze e gusti di tutti gli appassionati di cinema.

La rassegna di quest’anno ha un calendario ampliato, qualità e quantità.

Testimoniano la volontà di offrire il meglio ai nostri concittadini e a tutti coloro che sceglieranno il cinema all’aperto.

Ringrazio per l’ottima collaborazione il Comune della Spezia e Fondazione Carispezia, un cartellone ricco, interessante e con qualche sorpresa nel cassetto.

Il grande successo delle passate edizioni, ci ha permesso, quest’anno, di pensare in grande.

Regaliamo ai nostri cittadini, tra titoli italiani e internazionali, piccoli capolavori e grandi film pluripremiati.

La consapevolezza è di offrire alla nostra comunità il meglio dell’offerta cinematografica attuale”.

Programma:

Giovedi 19 agosto CROODS 2.

Un’animazione coloratissima e gioiosa e una regia d’azione efficace.

Il 20 Agosto l’anteprima Nazionale di NOWHERE SPECIAL.

Un film di immagini tanto semplici quanto eloquenti, che mettono in poesia la crudeltà della vita.

Altra prima per la città il 21:

una spassosa commedia EST -DITTATURA LAST MINUTE Un road movie che racconta in modo credibile un mondo e un’epoca da ricordare.

Tratto da una storia vera ha per protagonista il leader della band Statuto Sociale Lodo Guenzi.

Lo stesso cantante sarà Il 22 in Piazza Europa con il concerto live STATUTO SOCIALE.

Mentre il 23 agosto lo spettacolo dell’Estate Spezzina rinviato per esigenze dell’artista con Lino Guanciale “Non svegliate lo spettatore”.

Riprende il cinema sotto le stelle il 24 agosto con un’altra grande anteprima:

SUPERNOVA un film che riesce a raccontare la profonda devozione di due esseri umani l’uno per l’altro, con la straordinaria interpretazione di Colin Firth e Stanley Tucci.

Il 25 agosto il thriller dell’estate OLD.

Shyamalan gioca con il suo stesso cinema, spingendosi oltre in una riflessione che va al di là delle apparenze di genere.

Sabato 26 Agosto doppio programma:

RUDE BOYS spettacolo di cinema e musica dal vivo.

Sul palco i musicisti che suonano la colonna sonora del mediometraggio interpretato dalla band stessa.

Il gruppo è formato da Francesco Traverso, regista e musicista nella band di Edoardo Cremonese, Olmo Martellacci, bassista/tastierista degli Ex-Otago, Matteo Fiorino, cantautore che alla Spezia non ha bisogno di presentazioni, e il dubmaster U’Elettronicu, al secolo Gabriele Repetto, a seguire la proiezione di MADRE dal regista cult di Parasite Bong-Jo-Ho ,l’intenso ritratto di una madre disposta a tutto per provare l’innocenza del figlio.

Da Venerdi 27 a domenica 29 Agosto:

l’attesa anteprima FALLING SORIA DI UN PADRE, Viggo Mortensen alla prova da regista, una storia familiare sui rapporti padri-figli.

Ha ottenuto 1 candidatura agli European Film Awards.

Il mese di agosto si chiude con altre due anteprime nazionali:

30 agosto IL MATRIMONIO DI ROSA Una commedia ben riuscita sull’importanza di amare se stessi con la giusta misura

31 agosto AFTER LOVE. Un film potente su un soggetto intimo e allo stesso tempo universale.

Seguirà la programmazione di settembre.

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione.

Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00.

Obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma.

Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste.

Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate.

L’acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L’ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00.

Per accedere all’area sarà necessario essere in possesso del Green Pass.

La certificazione verde è rilasciata:

– dopo la prima dose di vaccino con validità a partire dal quindicesimo giorno successivo (e fino a nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale);

– in seguito a risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido (il test deve risalire a non più di 48 ore prima dell’evento);

– in caso di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 risalente a non più di 6 mesi prima.

L’obbligo vale anche per le proiezioni che si svolgono all’aperto.

I minori da 0 a 11 anni sono esenti dalla presentazione del Green Pass o tampone, è obbligatorio dai 12 anni compiuti.

L’obbligo di presentare il Green Pass o il tampone negativo scattato il 6 agosto compreso, indipendentemente da quando si è acquistato il biglietto.

In assenza di una delle certificazioni non sarà possibile accedere e non si potrà richiedere il rimborso del biglietto.