A Il Baluardo test di ricerca per il Covid-19

Gruppo Synlab e Il Baluardo pronti ad eseguire i test di ricerca Covid19 e a supportare l’attività degli Ospedali.

Diffondiamo una nota dell’amministratore delegato de Il Baluardo, Andrea Buratti, in merito all’Emergenza Covid19:

“Il gruppo Synlab ed Il Baluardo sono da tempo pronti ad eseguire i test di ricerca Covid19, sia la ricerca degli anticorpi IGG/IGM, sia (tramite il laboratorio HUB di Castenedolo) in biologia molecolare su tampone, ed hanno manifestato la propria disponibilità nelle scorse settimane a Regione Liguria, e ad altre regioni, a supportare l’attività degli Ospedali.

Regione Toscana ha già accolto la nostra disponibilità e siamo già partiti con l’attività per gli ospedali Toscani. Siamo pronti anche a supportare Regione Liguria.

Per quanto riguarda l’attività rivolta al pubblico, ci risulta che al momento Alisa non abbia ancora emesso alcuna delibera che autorizzi i laboratori privati all’esecuzione dei test e che definisca limiti e modalità di erogazione.

Con senso di responsabilità, riteniamo pertanto opportuno attendere una presa di posizione di Alisa e di Regione Liguria che dettino le regole, prima di intraprendere iniziative autonome che potrebbero creare ulteriore confusione nella popolazione e pressione sugli ospedali attualmente già oberati dall’emergenza”.

Andrea Buratti Amministratore delegato Il Baluardo

Informazioni su Il Baluardo Da oltre 25 anni il Baluardo si prende cura dei genovesi. Con 20 centri in Liguria, 9 a Genova e 11fra Savona e Imperia, è ormai considerato un punto di riferimento per la salute della regione. A disposizione dei cittadini, infatti, visite specialistiche, indagini di diagnostica strumentale e diagnostica per immagini, servizi di medicina dello sport, fisioterapia e riabilitazione, endoscopia ed esami di laboratorio su 4.000 parametri analitici. L’istituto, privato, è convenzionato con i principali circuiti assicurativi e, in parte, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale SSN. Recentemente, Il Baluardo è entrato a far parte del Gruppo Synlab, la più grande rete europea nell’offerta di servizi di diagnostica medica. Grazie all’accesso a questo network e alle sue risorse italiane e internazionali, i pazienti liguri possono beneficiare di un ventaglio di servizi sanitari ancor più esteso e specialistico.