A Genova una giornata dedicata alle donne, giovedì 28 ottobre presso Lux Giglio Bagnara con “I talenti delle donne – Percorsi al femminile”.

Per promuovere l’iniziativa Giglio Bagnara ha pensato di unire un gruppo di donne appartenenti a settori diversi per presentare il frutto delle loro idee e del loro lavoro seguendo il filo conduttore dell’eco-sostenibilità, della natura e del benessere.

Gloria De Lazzari – Imprenditrice e fondatrice del marchio ecosostenibile Zummy presenta la collezione a/i 2021/22 e racconta le idee che l’hanno spinta a creare il suo progetto

Renata Briano – Food blogger ed ex europarlamentare, presenta il libro “La mia politica in cucina”

Cristina Corti – Espone “GEco”: un viaggio fotografico fra i progetti ecosostenibili nella nostra città, per scoprire cosa si muove in campo ambientale, e come istituzioni, associazioni e singoli cittadini possono collaborare per migliorare l’ecosistema in cui viviamo.

Giovanna Comande’ – Avvocato e pittrice, espone le sue opere realizzate su materiali ecocompatibili

Ilaria Fiorentini – Presenta la collezione di bijoux artigianali “Botanical Garden” ispirata agli elementi naturali e realizzata a Genova con materiali a km 0

Francesca Spadafora – Imprenditrice e fondatrice del Centro Benessere Plaisir de Beauté racconta il successo dei suoi Beauty Bar per la cura del corpo e della persona

Wall of dolls – Associazione che sostiene le donne vittime di violenza, illustra il progetto di accoglienza dedicato alle donne che vivono in situazioni di disagio e squilibrio emotivo

L’evento Open-day si svolgerà nel pomeriggio dalle 13:30 alle 19:00 nel Concept Store Lux di Via XX Settembre 258r, situato nel cuore del capoluogo ligure.

La scelta di estendere l’orario rispetto alle manifestazioni svolte in passato, è stata ponderata per diluire gli afflussi durante la giornata ed evitare gli assembramenti.

Il Concept Store Lux Giglio Bagnara, situato negli storici locali che ospitarono un café chantant a fine ‘800 e in seguito il cinema Lux, è esteso su una superficie di 700 metri quadrati e dà vita ad un innovativo Concept Store dove sono presenti marchi di abbigliamento donna e uomo fra cui Maliparmi, Manila Grace, Missoni, Armani, Seventy, Liu Jo, Alpha, Zummy e molti altri.

Al piano sottostante la Palestra Brooklyn Fitboxing e il Centro Estetico Plaisir de Beauté accolgono gli amanti del benessere in un’oasi di energia e serenità.

Ingresso libero consentito ai possessori di Green pass e nel rispetto delle normative anti Covid.

Lux Giglio Bagnara – Genova via XX Settembre 258r Tel: 010 8600531 e-mail: info@luxgigliobagnara.it