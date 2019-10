A Genova sabato 16 novembre il 5° Ido Gala World Event con il meglio della Danza Sportiva

Sabato 16 novembre, a partire dalle 20, l’RDS Stadium di Genova ospiterà il 5° Ido Gala World Event, serata speciale inserita nella Genova Dance Sport Week patrocinata e sostenuta da Comune di Genova e Regione Liguria. L’evento, organizzato dall’International Dance Organization e promosso dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, registra la partecipazione di numerosi campioni mondiali delle varie discipline della Danza Sportiva. “E’ il the best of the best della stagione mondiale – sorride Michelangelo Buonarrivo, deus ex machina della Genova Dance Sport Week e consigliere nazionale FIDS – Il pubblico genovese e ligure avrà davvero un’occasione unica per poter ammirare, da vicino, coppie e gruppi di valore eccezionale”.

Il biglietto di ingresso per il 5° Ido Gala World Event ha un costo di 15 euro, sarà inoltre possibile partecipare alla cena di gala (prenotazione alla mail idogaladinner@gmail.com) e anche di vivere una serata danzante grazie alla presenza della band.

Intanto il quadro dei campioni presenti al Gala è già stato reso noto e ufficializzato dall’Ido. A Genova arriveranno la norvegese Julie Sofie Wichmann (disco dance), i tedeschi Noemi Simon-Couceiro e Lucas Koch (tap dance), il gruppo norvegese “The Family” (modern), la formazione statunitense “Rhythm Nation” (jazz), la coppia italiana Antonio Berardi-Jasmina Valentina Berardi (bachata), la coppia bosniaca Vedran Marcela-Valentina Vavra (tango argentino), i russi Andrey Molodenko e Galina Maloletneva (discofox), la formazione slovena “Black sheep” (show dance), la coppia slovena Tian Cehic-Petra Ravbar (modern dance), il gruppo britannico “Survivor” (dance group), il gruppo danese “DK-Dans Vejle” (disco dance), la formazione slovena Kokamoe (hip hop), la formazione slovena Vikingz (street dance show), il gruppo sloveno Lunchbox (dance show group), la slovena Lana Smonikar (modern), il gruppo sloveno Parfum (jazz) e la coppia finlandese Alex Komulainen-Yasmin Janatuinen (jazz).