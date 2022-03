A Genova la mostra di Art&Science Across Italy “Colori e immagini della Scienza”, dall’1 al 21 aprile alla Biblioteca Universitaria.

250 studentesse e studenti liguri danno forma al connubio tra arte e scienza esponendo le loro opere.

Venerdì 1 aprile 2022, alle ore 12, sarà inaugurata la mostra “Colori e immagini della Scienza” allestita presso la Biblioteca Universitaria, in via Balbi 40 a Genova.

L’esposizione fa parte di un ciclo di 12 mostre che si tengono in altrettante città italiane nell’ambito dell’edizione 2020-2022 del progetto per le scuole dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Art&Science Across Italy,

che, organizzato in collaborazione con il CERN di Ginevra, si propone di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della scienza utilizzando il linguaggio dell’arte.

La mostra è stata realizzata dalla sezione di Genova dell’INFN in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e il Dipartimento di Chimica dell’Università di Genova, l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), l’Istituto dei Materiali per l’Elettronica e il Magnetismo (IMEM) e l’Istituto Superconduttori, materiali Innovativi e dispositivi (SPIN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la Biblioteca Universitaria di Genova e Art Commission.

L’inaugurazione di venerdì 1 aprile, presso la Biblioteca Universitaria alle 12, vedrà la presenza dei ragazzi e dei docenti partecipanti al progetto e gli interventi di scienziate e scienziati dei diversi enti coinvolti nel progetto.

La mostra raccoglie oltre 85 opere realizzate da 250 studentesse e studenti delle scuole di Liguria e Piemonte che dal 2020 partecipano alla terza edizione del progetto Art&Science (Liceo Artistico Klee-Barabino e Liceo classico Andrea D’Oria di Genova,

Istituto Tecnico Industriale Giuseppe Omar di Novara, Liceo Chiabrera-Martini di Savona, Istituto Omnicomprensivo Valle Scrivia di Ronco Scrivia, Isis Fermi Polo Montale di Ventimiglia).

Le opere delle studentesse e degli studenti sono affiancate da 14 opere di artiste e artisti internazionali, quali Alessandro Catocci, Paco Falco, Bree Corn, Lindsay Olson,

che hanno partecipato al progetto dell’esperimento CMS del CERN Art@CMS, che ha coinvolto, a partire dal 2012, artisti, ricercatori, studenti e educatori in progetti creativi mirati alla partecipazione del pubblico

e ha portato alla realizzazione di una mostra itinerante con opere d’arte per raccontare la fisica delle particelle e, in particolare, il bosone di Higgs.

Ogni opera è stata ispirata da un argomento scientifico, che spazia tra varie discipline, dalla fisica alla chimica, ed è stata realizzata in seguito a una serie di seminari e incontri con ricercatrici e ricercatori che si sono svolti lo scorso anno.

Le più significative tra le opere esposte in mostra saranno premiate durante un evento il 21 aprile alle 16 alla Biblioteca Universitaria di Genova con l’intervento di alcuni scienziati e professori genovesi.

E le opere premiate localmente andranno a comporre la mostra e la competizione nazionale, che si terranno al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 13 al 27 maggio.

Le autrici e gli autori delle opere ritenute più significative nella mostra nazionale saranno ospiti al CERN, a settembre 2022, per un master sul rapporto tra arte e scienza.

All’edizione 2020-2022 di Art&Science Across Italy partecipano più di 5600 studenti, da 140 scuole di 10 regioni, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle sezioni INFN e delle Università locali.

Le studentesse e gli studenti hanno realizzato un totale di circa 1000 opere che saranno esposte in 12 mostre nelle città che partecipano al progetto.

Art&Science Across Italy

Il progetto Art&Science Across Italy si rivolge a studentesse e studenti delle classi III e IV delle scuole superiori con l’obiettivo di coinvolgerli nel mondo della ricerca scientifica, coniugando i linguaggi della scienza con quelli dell’arte e andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali.

Dalla prima edizione a oggi, il progetto ha coinvolto oltre 10.000 studenti da tutta Italia provenienti da 12 Regioni Italiane.

Il progetto prevede tre fasi: la prima è una fase formativa in cui sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori;

la seconda fase prevede la realizzazione da parte di studenti e studentesse di opere artistiche ispirate agli argomenti scientifici trattati nelle lezioni;

infine, le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre regionali e le più significative sono raccolte nella mostra nazionale, evento conclusivo di ciascuna edizione.

I 20 vincitori della competizione nazionale sono invitati a partecipare a un master sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.

Il progetto si avvale del supporto del MIUR – Ministero dell’Istruzione attraverso il progetto “Impara l’arte e mettila da parte” e di un finanziamento della comunità europea attraverso il progetto “Playing with Protons Goes Digital”.

Informazioni sulla mostra “Colori e immagini della Scienza”

Inaugurazione

venerdì 1 aprile, ore 12

Location e biglietti

Biblioteca Universitaria di Genova, via Balbi 40. Ingresso libero

Orari

martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18.30

mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30

Per rimanere aggiornati sulle mostre di Art&Science Across Italy si rimanda alla pagina Facebook del progetto, mentre tutte le news e le informazioni sul progetto sono sul sito Art&Science Across Italy.