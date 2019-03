A Genova il Global Fiware Summit 2019 sul software open source

Il 21 e 22 maggio per la prima volta in Italia e a Genova, si terrà il Global Fiware Summit 2019, evento internazionale dedicato alle tecnologie open source che si svolgerà al Porto Antico.

Il convegno è organizzato da Fiware Foundation, Comune di Genova, Engineering e attirerà un migliaio tra tecnici, sviluppatori, imprenditori, rappresentanti di università, startup e società dell’It.

Genova diverterà in questo modo capitale dei software con sorgente aperto.

Fiware è una piattaforma open source indipendente che fonda la sua origine in un programma di collaborazione europea tra pubblico e privato ed università per oltre 500 milioni di investimenti.

“Genova è stata individuata come punto di riferimento della tecnologia italiana e come hub dinamico per il Global Fiware Summit 2019”, ha spiegatoo l’assessore all’Informatica del Comune, Stefano Campora.

“Per dare un’idea di quello che significa questo appuntamento basta pensare che l’ultima edizione che si è svolta a Malaga, ha attirato 700 persone da 5 continenti”, ha aggiunto l’assessore allo Sviluppo economico Giancarlo Vinacci.

Comune di Genova, FIWARE Foundation, Università degli Studi di Genova, Regione Liguria, Hub2Work e Liguria Digitale, sono i promotori di Open Innovation City Hackathon, l’iniziativa pensata per coinvolgere la città, le sue imprese e i suoi giovani nel percorso che accompagnerà l’arrivo dell’importante appuntamento Global Fiware Summit 2019.

Open Innovation City Hackathon sarà una vera e propria maratona di innovazione che chiama i protagonisti della città a riunirsi in team di lavoro per sviluppare servizi e applicazioni per Genova, progetti che guardino allo sviluppo intelligente, la resilienza e la sostenibilità della città con l’obiettivo ultimo di generare benessere per i cittadini.

Si declinerà in due versioni: 4All, dedicato a persone fisiche (studenti universitari, ricercatori, professionisti, operatori, cittadini); 4School, aperto a team di studenti delle scuole superiori organizzati dai loro docenti.

Saranno tre le sfide di partenza su cui i team dovranno mettere a confronto le proprie capacità di progettazione sviluppo e, tutte profondamente collegate alla città di Genova: Blue economy, Silver economy e Hi Tech. Il confronto, la definizione dei temi e la votazione delle idee saranno gestite attraverso la piattaforma Open Innovation Area http://oia.eng.it/home. Il 29 marzo, presso Hub2Work, tre tavoli di lavoro partecipati dalla community FIWARE, da attori, start up e portatori di interesse locali, contribuiranno a definire lanciare le sfide.

Per le tre sfide 4All è previsto un premio in buoni acquisto per un valore di 2.000 euro, oltre ad uno stage per tutti i membri dei tre team vincitori presso Engineering, Liguria Digitale, FIWARE Foundation e altre realtà del settore.

Per la sfida 4School il premio di 2.000 euro in buoni acquisto sarà consegnato all’Istituto scolastico, oltre a supporto e tecnologia offerto da FIWARE.

La giuria sarà composta da un rappresentante di Comune di Genova, FIWARE Foundation, Università degli Studi di Genova, Hub2work, Liguria Digitale e Regione Liguria. Partner dell’iniziativa sono Confindustria Genova e Engineering.