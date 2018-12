Alle ore 21:50 di ieri, giungeva presso la Sala Operativa del Comando della Guardia Costiera, una segnalazione, precedentemente ricevuta dal Titolare del dipendente Ufficio Locale marittimo di Lavagna, riguardo un incendio sviluppatosi a bordo di un’imbarcazione da diporto ormeggiata presso il molo L del porto di Lavagna e successivamente propagatosi su altre 3 unità ormeggiate accanto alla prima, tutte prive di persone a bordo.

Immediatamente veniva richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che, dopo pochi minuti, giungevano sul posto, ove erano già presenti gli ormeggiatori del porto, e intervenivano tempestivamente per estinguere l’incendio, mentre la Motovedetta SAR CP 883, dislocata a Santa Margherita Ligure, era già pronta a mollare gli ormeggi in caso di necessità, dopo aver allertato anche Sala Operativa della superiore Direzione Marittima della Liguria.

Tra le 23.10 e le 00.30 circa, scongiurato il pericolo generato dalle fiamme, le unità venivano allontanate dal molo per motivi di sicurezza da parte del personale dei Vigili del Fuoco, congiuntamente agli ormeggiatori del porto ed ai militari della Guardia Costiera intervenuti.

Alle ore 00.40 circa l’emergenza cessava e, in via precauzionale, veniva disposto il posizionamento di panne galleggianti attorno alle imbarcazioni per prevenire eventuali sversamenti di inquinanti in mare.

Sono in corso gli accertamenti amministrativi e di polizia giudiziaria finalizzati ad accertare le cause dell’incendio.

Si ricorda che è attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare.