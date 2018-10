SAVONA. 12 OTT. La segreteria dello SNALS di Savona ha comunicato di avere indetto una serie di assemblee per il comparto scuola. Le assemblee, che si svolgeranno in orario di servizio, sono rivolte a tutto il personale della scuola di ogni ordine e grado della provincia di Savona. La prima, riservata a tutte le scuole del finalese, è in programma al Liceo “Issel” di Finale Ligure martedì 23 ottobre a partire dalle 8 e 10 e fino alle 10 e 10. E’ stato lo stesso segretario Enzo Sabatini a programmare gli incontri, mentre ad indire le assemblee è stato il Direttivo provinciale Snals-Savona, con lo scopo di informare il personale della scuola, e discutere con esso, sui seguenti argomenti: contratto, risultati elezioni RSU, panoramica sulla situazione scolastica nazionale e locale; novità sulle pensioni e sulle situazioni contributive; i nuovi concorsi ed eventuali tematiche createsi a livello locale.

“Il calendario delle sette assemblee che lo Snals propone per discutere, con gli operatori della scuola, in orario di servizio, le principali tematiche del settore- ci ha spiegato Enzo Sabatini, segretario provinciale- viene divulgato per tempo nella speranza di poter contare su una significativa presenza di colleghi. Le assemblee serviranno per fare il punto sulla situazione del comparto dell’istruzione, per quanto riguarda la nostra provincia. Saranno infatti l’ occasione per esaminare e discutere le varie problematiche generali e provinciali legate al settore educativo”.

Nelle assemblee, a cui prenderanno parte maestre, insegnanti, personale Ata e non docente, appartenente ai vari ordini e gradi della scuola, potranno emergere anche le varie rivendicazioni locali. Oltre al Segretario Provinciale interverranno alcuni docenti che fanno parte dello staff della segreteria Snals: Alberi, Balletta, Bertolo, Damilano, Gaudenti e Viti.

Questo il calendario delle successive assemblee.

Al Liceo Bruno di Albenga (Via Lungocenta) giovedì 25 ottobre (dalle 8 e 10 alle 10 e 10) per le seguenti scuole: I.C. Alassio; I.C. Andora – Laigueglia; I.C. Albenga 1; I.C. Albenga 2; I.C. Pietra Ligure; I.C. Val Varatella; I.C. Loano-Boissano; I.S.S. Falcone Loano; I.S.S. Giancardi Alassio e Liceo Bruno Albenga.

All’ Istituto Comprensivo di Carcare (Scuole Medie) venerdì 26 (dalle 8 e 10 alle 10 e 10) per I.C. Carcare e Liceo Calasanzio. All’ Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte, sempre il 26 ottobre, ma dalle 11 e 15 alle 13 e 15 per le seguenti scuole: I.C.Cairo Montenotte; I.S.S. Patetta Cairo; I.C. Millesimo e I.S.S. Patetta. All’ Istituto Comprensivo Savona 2 in via Caboto, 2 lunedì 29, dalle 8 e 10 alle 10 e 10, per tutti gli istituti comprensivi di Savona, Quiliano, Spotorno, Vado, Albisole, Varazze e Sasselllo. All’ Istituto secondario Superiore”Mazzini-Chiabrera”in Via Aonzo, 2, lunedì 29 ottobre dalle 11 e 15 alle 13 e 15 per tutti gli istituti superiori di Savona.

CLAUDIO ALMANZI