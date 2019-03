A Chiavari un corso di Wylab su Blockchain e criptovalute

Sapere tutto su Blockchain e Criptovalute. Wylab tocca uno dei temi più attuali e complessi nel mondo del web, attraverso la MasterClass Blockchain e Criptovalute in programma Sabato 23 Marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 presso la propria sede, in via Davide Gagliardo 7 a Chiavari.

Il corso, organizzato grazie alla collaborazione tra Wylab e DoubleBit, azienda nota nell’ambito del mining e della formazione su Blockchain e Cryptovalute, rappresenta la prima esperienza di questo tipo in Liguria.

Questi i macrotemi: Cosa si intende per Cryptovalute e Blockchain; Come conservare le Cryptovalute in maniera sicura (i Wallet); Cosa sono gli Exchange e come fare Trading di Cryptovalute; Il Mining di Cryptovalute; Gli Smart Contract (Ethereum); Le principali Blockchain e relative Cryptovalute.

Il corso sarà avviato se raggiunto il numero minimo di 12 iscritti, la pausa pranzo è offerta da Wylab.

Per ulteriori informazioni e dettagli, è possibile scrivere a formazione@wylab.net o chiamare il numero +39 347 250 2800.