A Chiavari si parla di, Tigullio e Sanità

Venerdì 4 settembre, all’Auditorium S. Francesco di Chiavari, l’incontro, Per una migliore sanità nel Tigullio

L’appuntamento a cura di ‘Piazza Levante’ per illustrare le idee del Comitato Assistenza Malati

Dopo la recente emergenza sanitaria, e nell’incertezza del futuro, di una cosa oggi siamo sicuri: che la nostra sanità andrà ripensata ed adeguata ai problemi che oggi ci si pongono davanti, e che già hanno messo a dura prova le capacità di risposta del sistema.

In quest’ottica ‘Piazza Levante’, che da tempo si occupa del problema con riferimento alla situazione locale, ha deciso di organizzare un incontro per far meglio conoscere e portare a dibattito pubblico la proposta del Comitato Assistenza Malati del Tigullio.

Una proposta che contiene anche un elemento totalmente inedito: la disponibilità del CAM a mettere a disposizione un contributo economico di assoluta rilevanza per il completamento dell’ospedale di Lavagna, al fine di riunirvi tutti i reparti per il trattamento delle patologie acute, così come già previsto dal piano sanitario regionale 2017/2019 e mai portato a compimento.

La sanità è un problema di tutti, se non ce ne occupiamo poi non ce ne potremo lamentare!

Il convegno si terrà venerdì prossimo, 4 settembre, alle ore 21 all’Auditorium ex chiesa di San Francesco a Chiavari (via Entella 7).

Saranno presenti i rappresentanti del CAM e il Professor Gianmario Sambuceti, chiavarese, preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Genova e concorrente alla carica di Rettore.Patrocinio da parte del Comune di Chiavari.

Sono previsti, nei limiti di tempo disponibile, interventi dalla platea.

L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti ma, in ottemperanza alle misure anti contagio da Covid-19, è necessaria la prenotazione. Sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.

Ci si può prenotare scrivendo una mail all’indirizzo redazione@piazzalevante.it, specificando il numero dei partecipanti e il nome e cognome di ciascuno.

Oppure direttamente sulla piattaforma EventBrite, all’indirizzo:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-per-una-migliore-sanita-nel-tigullio-la-proposta-del-cam-118812999881