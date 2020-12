A Camogli l’evento fotografico dedicato agli innamorati

Concorso fotografico I LOVE CAMOGLI “L’Amore in un Abbraccio”. Aperto a tutti. Modulo di partecipazione e regolamento.

Promosso da Ascot Associazione Commercianti di Camogli con il patrocinio Comune di Camogli e la collaborazione dell’Hotel Cenobio dei Dogi con i fotografi Adriano Penco e Alessandra Tommei

Il Concorso, lanciato in occasione di San Valentino innamorati a Camogli, iniziativa di promozione turistica che ogni anno la Città dedica alla festa degli innamorati, si inserisce fra gli altri eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di artisti, poeti, letterati, scrittori, fotografi e innamorati di Camogli. Il concorso fotografico I LOVE CAMOGLI è uno di questi.

REGOLAMENTO

Il tema per il 2021 è “L’Amore in un Abbraccio” Scatti fotografici che in un ideale abbraccio trasmettono la magica atmosfera che si respira a Camogli, l’abbraccio di uno sguardo innamorato, l’abbraccio all’infinito, l’abbraccio per sentirsi vicini, felici, innamorati. L’abbraccio come il più potente gesto d’amore. Un importante tema che i fotografi, sensibili nell’animo come sono, riusciranno a immortalare al meglio fermando nel tempo la forza dell’amore. E mai tema fu così tanto azzeccato per San Valentino … innamorati a Camogli.

La partecipazione è gratuita. Il concorso è aperto a tutti, esclusi i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso Per ogni partecipante è ammesso l’invio di massimo tre fotografie che non dovranno riportare firme o loghi privati, pena l’esclusione.

Le immagini dovranno pervenire in formato jpg con una dimensione minima di 2000 pixel lato grande entro il 28 gennaio 2021 tramite posta elettronica all’indirizzo mail: foto.sanvalentinocamogli@gmail.com

I Premi. 1° Premio Soggiorno di una notte presso l’Hotel Cenobio dei Dogi (trattamento b&b) 2° e 3° Premio Cena per due persone presso uno dei ristoranti di Camogli

Le premiazioni si svolgeranno domenica 14 febbraio 2021

Romantico Percorso. Venti delle opere fotografiche pervenute saranno abbinate alle poesie selezionate della Rassegna poesie d’amore. Insieme saranno stampate ed esposte in un romantico percorso da sabato 6 a domenica 21 febbraio 2021. Una galleria d’arte a cielo aperto nel cuore commerciale di Camogli, l’elegante via della Repubblica.

Condizioni di partecipazione Ciascun autore è personalmente responsabile delle opere presentate. Partecipando al concorso, egli cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che può pubblicare e diffondere le immagini con l’unico onere di citarne ogni volta l’autore. Nel caso di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie l’autore dovrà fornire contestualmente all’invio dell’opera in concorso il consenso alla diffusione degli stessi riportandone i contatti. In caso contrario la fotografia sarà esclusa dal concorso.

Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti per la partecipazione, saranno utilizzati per contattare i vincitori quali autori delle fotografie, in sede di diffusione stampa e altre varie occasioni in cui le opere saranno esposte o pubblicate. Il concorrente ha il diritto di chiederne la cancellazione. L’ammissione in concorso dell’opera fotografica avverrà solo con il contestuale ricevimento della sottoscrizione del qui presente modulo con il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento.

Il sottoscritto (dati obbligatori)

Nome e cognome ………………………………………………………………………………………………….

Residente in …………………………………………………………. N° ………………..

Cap. ………………………… Città …………………………………………………..

Contatto telefonico ……………………………………………………..

Dichiara di partecipare al concorso I Love Camogli “L’Amore in un Abbraccio” accettando incondizionatamente le norme contenute nel presente regolamento riportate in entrambe le pagine che lo compongono.

Data e luogo

In fede (firma del partecipante)