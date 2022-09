A ca’ do Dria e Galleria Merighi ridanno vita a 20 chitarre

The Incandela project. Gli strumenti musicali passano da essere oggetti inutili a effettive opere d’arte, oggetti di design

Interessante iniziativa a Genova dell’Associazione A ca’ do Dria di via Macelli di Soziglia 18 rosso e della Galleria Merighi di via del Chiossone 28 r.: “The Incandela project”.

Andrea Incandela, presidente dell’Associazione e Simona Merighi, figlia del compianto Pier, dell’omonima galleria d’arte moderna, con tale iniziativa, cercano di coniugare la musica con la pittura, trasformando degli strumenti musicali, in questo caso delle chitarre dismesse, in opere d’arte.

Incandela ha infatti messo a disposizione una ventina di chitarre affidandole all’opera di altrettanti pittori che le stanno trasformando in vere e proprie opere d’arte.

Il tutto sarà esposto, per la vendita, dal 15 al 22 settembre, presso la Galleria Merighi. La finalità è la beneficienza.

“L’idea – ci spiega Andrea Incandela – nasce dal voler assemblare musica e pittura tornando a dar vita a 20 chitarre dismesse. Con questo progetto vogliamo porre l’attenzione su artisti locali e su un utilizzo diverso dalla tela stessa.

Le chitarre, in questo modo, prendono nuovamente vita diventando effettive opere d’arte, oggetti di design che si inseriscono nell’importante contesto del riciclo a favore dell’ambiente.”

“Qualsiasi strumento musicale – prosegue Andrea – nasce per creare emozioni trasformate in musica affinché l’anima dello stesso, quando questo è danneggiato o trascurato, non vada persa.

Così, ho pensato di offrire una carezza di colore da parte degli artisti che sono riuscito a coinvolgere. Il tutto con una finalità benefica, con un soggetto che sceglieremo o, magari, offrendo un concerto gratuito alla città”.

“Arte e musica partecipano, così, ad un eterno binomio fatto di note e colori”, conclude Andrea.

A ca’ do Dria e Galleria Merighi. Il vernissage e la vendita delle opere

Il vernissage dell’evento si svolgerà il 15 Settembre presso Galleria Merighi di via del Chiossone 28r. E verrà presentato da Marco Pepe’ in collaborazione artistica con Maria Barcellona, Christian Humouda e Mauro Dell’Aira. Ci sarà poi tempo fino al 22 settembre per ammirare e, magari, acquistare le chitarre, diventate opere d’arte.

A ca’ do Dria e Galleria Merighi. I Pittori che partecipano all’iniziativa

Enrico Cortese, Augusto Casarino, Emilia Calderone, Daniela Vercelli, Ornella Bergamaschi, Aisha Linda, Susy Costi, Paolo Ravalli, Tati Cervetto, Francesco Masala, Mellyssa Miller, Enzo Dente, Marcella Cangia, Mantzoros Rozalia Diana, Aida Tlish, Carla Bonomi, Paolo Ravalli.

Molti altri Artisti mostreranno la loro passione artistica musicale quali Frank Maiello, Andrea Mora e Friends con l’accompagnamento al piano del maestro Rebora Gianmario e Renzo Graglia.

Inoltre parteciperanno sassofonisti, poeti, artisti, oltre al fotografo Francesco Millefiori e Radio faber gestita da Antonio Rocchi. L.B.