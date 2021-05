A Borghetto Santo Spirito lo scrittore Luigi Garlando. Alla Biblioteca Civica l’incontro nell’ambito di “Vitamina L come libro”.

La Biblioteca Civica di Borghetto S. Spirito prosegue le attività di promozione del libro e della lettura inserite nel progetto VITAMINA L COME LIBRO ed attivate per l’anno scolastico in corso, per le Scuole del Sistema Bibliotecario della Val Varatella.

Nella mattinata di ieri, lo scrittore e giornalista de La Gazzetta dello Sport ha incontrato, da remoto, le Scuole secondarie di Primo grado di Borghetto Santo Spirito, a cui si sono unite quelle di Ceriale, gradite ospiti.

L’evento, inserito nella campagna de Il Maggio dei Libri del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, è giunto a conclusione del percorso svolto durante l’anno scolastico.

Durante l’anno infatti il Sistema Bibliotecario della Val Varatella e la Biblioteca Civica di Borghetto S. Spirito hanno svolto numerosi incontri con i ragazzi per presentare il libro di Luigi Garlando “Vai all’Inferno Dante!”.

Luigi Garlando, appassionato cultore di Dante e grande Scrittore per ragazzi, ha coinvolto con le sue risposte i ragazzi, che si sono immersi nella fantastica narrazione di un moderno Dante, alle prese persino con il videogioco Fortnite.

Alla fine, tanti gli aneddoti e le curiosità svelate ai ragazzi dallo Scrittore, che ha ricordato anche le sue molti estati trascorse da ragazzo sulle spiagge di Borghetto, dove torna con piacere ancora oggi.

